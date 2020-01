Das Jahr 2020 hat traurig begonnen: Auf der Reicker Straße starb eine Radfahrerin im Straßenverkehr. Dresden will in diesem Jahr einiges dafür tun, um gefährliche Strecken im Stadtgebiet zu entschärfen. Im Fokus stehen dabei zunächst zwei andere Stellen, an denen zuletzt Radfahrer starben.