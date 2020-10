Neuer Standort für Sarrasani-Saison in Dresden gefunden

Dresden

Für das Sarrasani Trocadero Theater ist in der Nähe des Elbeparks ein neuer Standort ausfindig gemacht worden. Nach Unstimmigkeiten mit der Stadtverwaltung bezüglich des ursprünglich geplanten Spielorts am Dresdner Ostra-Ufer, konnte nun kurzfristig ein Ersatz gefunden werden.

Als die Inhaber der Selfstorage-Gesellschaft „MyPlace“ von den Herausforderungen hörten, boten sie André Sarrasani für die neue Saison ihr Gelände auf der Washingtonstraße 2 als Spielstätte an. Der Lagerraum-Anbieter will im Jahr 2021 hier eine Selfstorage-Einrichtung bauen. Nun wird Sarrasani auf dem noch leeren Grundstück in der Nähe des Elbeparks mit seiner Dinnershow residieren. Die Aufbauarbeiten sollen bereits am Montag beginnen.

Von DNN