Dresden

Die Dresdner Hotelallianz (DHA) hat in dieser Woche den 42-jährigen Florian Leisentritt zu ihrem neuen Sprecher gewählt. Der General Manager des Gewandhaus Hotel folgt in dieser Funktion auf den Hotelier Thomas Gaier vom Hotel Schloss Eckberg.

Leisentritt, der seit elf Jahren in der Dresdner Hotellerie aktiv ist, sieht seine Aufgabe in erster Linie darin, die Interessen der Dresdner Hotellerie in der Restart-Phase nach dem coronabedingten Lockdown zu vertreten.

„Mit der Übernahme des Sprecherpostens der DHA wünsche ich mir eine inhaltliche Zusammenarbeit mit den Dresdner Hotelkollegen. Gemeinsam können wir einiges mehr erreichen. Mein Ziel ist es, nicht nur mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu schaffen, es soll vielmehr der stetige Dialog zwischen der Hotellerie und der Politik weiter etabliert werden“, sagt der 42-Jährige.

Die Dresdner Hotelallianz ist ein Zusammenschluss der Dresdner Stadthotellerie im Tourismusverband Dresden (TVD). Sie vertritt aktuell rund 40 Hotels.

Von as