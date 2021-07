Dresden

Rollsportarten sind im Trend, aber an entsprechenden Sportanlagen mangelt es. Seit Jahren sucht die Stadt nach neuen Standorten für zeitgemäße Skateboardanlagen. Jetzt laufen die Planungen für eine solche Anlage in Klotzsche. Auf der jüngsten Stadtbezirksbeiratssitzung stellte Jana Kaden vom Amt für Stadtgrün den fertigen Entwurf vor. Für die Planung hatte der Stadtbezirksbeirat aus dem Budget, das ihm zur freien Vergabe zur Verfügung steht, 30000 Euro beigesteuert.

Wenig Raum für Skaterplatz

Die Anlage soll am Rande des Plattenbaugebietes Alexander-Herzen-Straße entstehen. Und zwar auf der Rückseite der für den Vereinssport genutzten Sporthalle und des jetzt als Kita-Auslagerungsstandort genutzten ehemaligen Schulgebäudes.

Das für die Skate-Anlage gedachte Gelände wird begrenzt vom Binzer Weg und dem Flössertgraben. Wer sich das mal auf dem Stadtplan ansieht, wird feststellen, dass da nicht besonders viel Platz ist und es schon großer Kreativität bedarf, dort eine solche Anlage hinzuzaubern.

630 Quadratmeter große Fläche

Der Eingangsbereich soll am Bolzplatz (Binzer Weg) geschaffen werden. Dieser bleibt bestehen, aber die Stadt möchte ihn – wenn dort ohnehin gebaut wird – gleich mit sanieren. Es soll ein grüner Vorplatz mit Sitzgelegenheiten und Fahrradständern werden.

Von diesem Vorplatz aus führt dann ein langer schmaler Streifen entlang des Flössertgrabens zu einer größeren, etwa 630 Quadratmeter großen Fläche hinter der Turnhalle. Schon auf dem schmalen Streifen soll es verschiedene zum Skaten geeignete Elemente geben.

Wobei bei der Gestaltung dieses Bereiches der Gewässerrandstreifen des Flössertgrabens so wenig wie möglich in Anspruch genommen werden darf, betonte Jana Kaden. Abstimmungen mit dem Umweltamt habe es dazu gegeben. Die Böschung mit den Gehölzen bleibt, bei der vorgesehenen Renaturierung des Flössertgrabens werde an dieser Stelle nur an der Gewässersohle gearbeitet.

Eigentlicher Platz zum Skaten entsteht hinter der Sporthalle

Die eigentliche Musik für die Skateboardfahrer spiele auf der größeren Fläche hinter der Turnhalle, wo „verschiedene Elemente zum Skaten ausgebildet werden“, so die Vertreterin aus dem Amt für Stadtgrün. Durch Einsenkungen und Aufstockungen würden Bowls mit 2,50 Metern Höhe entstehen.

Damit das, was dort gebaut werden soll, für die Sportler auch wirklich funktioniert, habe man sich den Rat eines Hannoveraner Planungsbüros eingeholt, das sich mit solchen Anlagen auskennt, hieß es bei der Vorstellung der Planung im Stadtbezirksbeirat. Die größere Fläche hinter der Turnhalle soll auch noch einen Ausgang bekommen, damit dort keine gefangene Fläche entstehe.

Knackpunkt Schallschutz

Ein kritischer Punkt bei dem Standort ist das Thema Schallschutz. Jana Kaden vom Amt für Stadtgrün wies darauf hin, dass es aufgrund der Lage in der Nähe von Wohnhäusern und zur Kita-Einrichtung beim Skaterplatz mit großer Wahrscheinlichkeit Einschränkungen in den Nutzungszeiten des Skaterplatzes geben wird. Die Rede war von der Mittagszeit. Und auch abends werden die Skater dort nicht bis in die Puppen fahren können. Absichtlich werde die Anlage nicht beleuchtet, so dass sich mit Anbruch der Dunkelheit dort keiner mehr aufhalten wolle.

Das Schallschutzproblem sah zum Beispiel auch Stadtbezirksbeirat Steffen Sickert (CDU). „Es wäre bitter, wenn die Anlage genau zu den Zeiten, wo Jugendliche sie vorwiegend nutzen würde, nicht genutzt werden dürfte.“

Das Amt für Stadtgrün, das vor Beginn der Planung mit Jugendlichen das Gespräch gesucht hat, will spätestens im September im Parkhaus Klotzsche noch einmal mit jungen Leuten Kontakt aufnehmen und zeigen, was planerisch aus den Wünschen geworden ist. Dann soll die Baugenehmigung beantragt werden. Wenn die erteilt sei und „wenn wir es schaffen, nächstes Jahr die Ausschreibung zu machen, können wir frühestens 2023 bauen“, rechnet Jana Kaden vor.

Bau des Skaterplatzes finanziell nicht gesichert

Ihren Worten zufolge sei die weitere Planung der Anlage bis zur Ausschreibung finanziell gesichert. Der Bau der Anlage nicht. 350000 Euro würde die Ausführung in etwa kosten. Die erforderlichen Gelder dafür im Haushalt einzuplanen sei misslungen. Das Amt für Stadtgrün versuche, verschiedene Fördertöpfe anzuzapfen. Bisher gebe es dafür allerdings noch keine Erfolgsmeldung.

Doch Stadtbezirksbeirat Andreas Weck-Heimann (Bündnis90/Grüne) hatte prompt einen Vorschlag. Schließlich habe ja die Stadt von 2020 einen Haushaltsüberschuss von 109 Millionen Euro und verkündet, dass geplante Kürzungen zurückgenommen und weitere Projekte realisiert werden könnten. Da müsste der Bau der lange geplanten Skateranlage doch drin sein.

„Die Bereitstellung von 350 000 Euro aus dem Überschuss 2020 würden lediglich 0,322 Prozent des Gesamtüberschusses beanspruchen“, heißt es in dem Schreiben an den Oberbürgermeister. Und dass einige der vor fünf Jahren im Vorfeld der Planung beteiligten Jugendlichen mittlerweile schon erwachsen seien, der Skaterplatz aber finanziell immer noch keine Aussicht auf Umsetzung habe, weil das Geld dafür im Doppelhaushalt nicht eingeplant worden sei. „Auf diese Weise werden geschaffene Beteiligungsprozesse bei der Gestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt nicht angemessen respektiert.“ Der Vorschlag von Grünen und Linken wurde im Stadtbezirksbeirat einstimmig angenommen.

Von Catrin Steinbach