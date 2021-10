Dresden

Kaum einer, der das Märchen von Dornröschen nicht kennt, die schöne Prinzessin, die im von Dornen umwucherten Schloss darauf warten muss, endlich wachgeküsst zu werden. Ein nicht ganz unähnliches Schauspiel lässt sich derzeit in Strehlen verfolgen.

Anfang des Jahres war hier am Kaitzbach ein neuer Park entstanden. Doch der schlummert nun schon seit Monaten hinter Bauzäunen. Wobei auch hier eine allzu munter wuchernde Pflanze eine Rolle spielt.

Im Frühjahr hatten Landschaftsgärtner in Altstrehlen den neuen Park angelegt, mehr als zwei Dutzend Bäume gepflanzt, das Ufer des Kaitzbaches mit Steinen befestigt. Ein kleines Idyll, das vor allem zur Erholung der Strehlener dienen soll. Doch die blieben bisher außen vor, weil der Zugang zum neuen Grün versperrt ist.

Probleme mit aggressivem Knöterich

Zunächst war das noch einleuchtend – denn die Ansaaten und Pflanzungen müssen auch erst einmal in Ruhe anwachsen können, bevor Familien ihre Decken ausbreiten und Kinder über die Wiese toben. Doch die Stadt bestätigte nun auf Anfrage der DNN Verzögerungen, mit ausgelöst durch eine invasive, aggressive Pflanzenart: in diesem Fall kein Dornengestrüpp, sondern der Japanische Knöterich.

Der Park – eine so genannte Ausgleichsmaßnahme für den Bau der neuen Straßenbahntrasse auf der nahen Oskarstraße – ist auf einem Gelände angelegt worden, auf dem einst Kleingärten standen. Und dort wuchs offenkundig auch schon der Knöterich. Von Beginn an machte der den Planern große Probleme, denn seine aggressive Ausbreitung behindere den Anwuchs der eigentlich angedachten Pflanzen im Park.

Eröffnung in Kürze geplant

Die Stadt hält dagegen, versucht durch mehrmaliges Mähen im Jahr das Problem mit dem Knöterich einzudämmen. So könne die Pflanze zumindest zurückgedrängt werden. Generell, so heißt es aus dem Rathaus, stelle der Japanische Knöterich ein Problem an Fließgewässern dar, „da er sich aggressiv und mittels vielfältiger biologischer Strategien ausbreitet und sämtliche normalerweise an Gewässern zu findende Pflanzenarten verdrängt.“

Die Strategie der Verantwortlichen bei der Stadt ist wohl inzwischen aber aufgegangen. Schon in den nächsten Tagen sollen die Bauzäune verschwinden, die Einweihung ist am 29. Oktober geplant. Bei Dornröschen endet die Geschichte übrigens auch mit einem glücklichen Ende – das „in aller Pracht gefeiert“ wird.

Von Sebastian Kositz