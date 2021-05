Dresden

Mehr als zwei Dutzend Bäume haben die Landschaftsgärtner eingepflanzt, mit großen Steinen das Ufer des Kaitzbachs neu befestigt. Wo in Altstrehlen einst wild Sträucher und allerlei Gestrüpp wucherten, ist in den vergangenen Wochen eine neue Grünanlage entstanden – wenngleich vom üppigen Grün derzeit noch nicht so viel zu sehen ist, weil das Gras auf der neu hergerichteten Fläche erst noch wachsen muss.

Bereits vor knapp einem Jahr hatten Bauleute auf dem Areal rund um den Kaitzbach auf halbem Weg zwischen Wasaplatz und Christuskirche Tabula rasa gemacht, die ehemaligen und in der Zwischenzeit verwilderten Gärten samt der Hinterlassenschaften wie marode Schuppen verschwinden lassen. Nun entstand in den vergangen Wochen die neue Anlage, die gewissermaßen die Lücke zwischen den beiden in Altstrehlen schon existierenden Parkanlagen am Kaitzbach und am gegenüberliegenden Vierseithof schließt.

Naturnaher Charakter

Bei der Gestaltung haben die Planer auf einen sehr naturnahen Charakter gesetzt. Lediglich ein befestigter Weg durchzieht das Gelände, ansonsten säumen das Areal Wiesen mit Obst- und Nadelbäumen, die zum Verweilen einladen. Spielgeräte für Kinder haben die Landschaftsgärtner bewusst weggelassen. Wie schon im bachaufwärts direkt angrenzenden, vorhandenen Park ist aber ein direkter Zugang zum Wasser entstanden, ebenso gibt es in der neuen Grünanlage auch eine kleine Insel im Kaitzbach.

Auf so nicht erwartete Probleme waren die Arbeiter am Uferbereich des Kaitzbachs gestoßen. Denn dort hat sich über die Jahre eine invasive Knöterichart ausgebreitet, wie die Verantwortlichen vom Amt für Abfallwirtschaft und Stadtgrün berichten. Die neigt dazu, andere Pflanzenarten zu überwuchern. „Durch ein häufiges Mähen der Wiesenbereiche wird versucht, die Ausbreitung des Knöterichs zu verhindern“, heißt es dazu vom Amt, das künftig die Pflege der Anlage übernehmen wird.

290 000 Euro Baukosten

Eigentlicher Bauträger des Vorhabens ist übrigens nicht die Stadt – sondern sind die Dresdner Verkehrsbetriebe. Der Grünzug ist eine so genannte Ausgleichsmaßnahme im Zuge der Verlegung der Straßenbahngleise aus der nahen Wasa- in die Oskarstraße. Entsprechend sind die Kosten durch das Projekt Stadtbahn 2020 gedeckt. Die waren ursprünglich auf 220 000 Euro geschätzt worden. Allen voran die Beseitigung des auf dem Gelände üppig gewucherten Knöterichs trieb die Ausgaben allerdings in die Höhe, unterm Strich belaufen sich die Kosten nun auf 290 000 Euro.

Direkte bauliche Verbindungen zu den beiden bestehenden Parkanlagen wird es so nicht geben. Allerdings ist angedacht, zwischen den Sträuchern Lücken zu lassen, die eine Sichtbeziehung zwischen den drei Parks ermöglichen. In einigen Jahren könnte zudem noch der schon vorhandene Park am Kaitzbach wachsen. Dort ist angedacht, einen weiteren Teil des Kaitzbachs zu renaturieren – übrigens auch als Ausgleichsmaßnahme fürs Stadtbahnprojekt 2020, genauer für den Abschnitt Nossener Brücke und Nürnberger Straße. Dann könnten dort die Uferbereiche ebenfalls neu gestaltet werden. Diese Arbeiten sind Stand jetzt für 2025 vorgesehen.

Von Sebastian Kositz