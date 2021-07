Neuer Park an der Gehestraße in Dresden jetzt mit Grillplatz

Dresden

Private Grillvergnügen sind zukünftig ohne Anmeldung und gebührenfrei in der neuen Parkanlage an der Gehestraße möglich. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist dort ab sofort ein fest installierter Grill vorhanden. Gebrutzelt werden kann aber auch auf einem mitgebrachten Grill. Allerdings ist das sommerliche Amüsement laut Benutzerregeln nur zwischen 8 und 22 Uhr erlaubt.

Abfall bitte wieder mitnehmen

Der Grillplatz zwischen dem Fuß- und Radweg an der Konkordienstraße ist Teil der neuen Parkanlage. Er wird durch große Sandsteinblöcke mit Holzauflagen zum umliegenden, ansteigenden Gelände begrenzt. Im Umfeld des Grillplatzes befinden sich Spielangebote wie eine Slackline, eine Boule-Fläche und ein Kinderspielplatz.

Vor Nutzung der Grillplätze kann sich jeder im Internet auf der städtischen Webseite informieren, was genau zu beachten ist. „Damit alle das Naturerlebnis Grillen im Grünen genießen können, bitten wir, die Grillplätze sauber zu verlassen und die Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen“, so Detlef Thiel, Amtsleiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Aufgrund der noch anhaltenden Coronapandemie seien dort auch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Für Grillplätze in öffentlichen Grünanlagen hat die Stadt zudem ein neues Hinweisschild gestaltet, das ebenfalls Auskunft über die Benutzungsregeln auf dem Platz gibt.

Informationen rund um die Nutzung der Grillplätze hat die Stadt im Internet zusammengefasst: www.dresden.de/grillen

Von as