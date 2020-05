Auf der neuen Parkanlage zwischen dem Schulcampus Pieschen und der Gehestraße können sich Kinder bald auf einer Spielanlage mit riesiger Holzeisenbahn verausgaben. Im Herbst soll die Grünanlage an der Gehestraße in Pieschen fertig sein.

Neuer Park an der Gehestraße nimmt Formen an