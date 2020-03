Neuer Nutzer gefunden – das wird aus dem verlassenen Wöhrl-Kaufhaus in Dresden

Dresden

Vor reichlich drei Wochen hat das Modehaus Wöhrl in seinem neuen Domizil an der Prager Straße eröffnet. Jetzt steht fest, wer an der alten Adresse des Bekleidungshändlers auf Dresdens Einkaufsmeile einziehen wird. Und auch einen ambitionierten Zeitplan für die Wiederbelebung des leerstehenden Wöhrl-Plaza hat Eigentümer DC Values nun bekannt gegeben.

Der Plan: Britische Hotelkette zieht ins Kaufhaus

„Wir haben einen langfristigen Mietvertrag mit der britischen Hotelkette Premier Inn geschlossen“, informiert Thorsten Bischoff. Der Geschäftsführer der Immobilieninvestment- und Entwicklungsgesellschaft DC Values bezeichnet den über mehrere Jahrzehnte laufenden Vertrag als „Meilenstein“. Kurz nach dem Auszug des bisherigen Hauptmieters Wöhrl ist damit klar, wie es weitergeht: Es steht ein großer Umbau an, den DC Values so schnell wie möglich angehen möchte. Frühestens Anfang 2022 könnte Premier Inn, eine bisher vor allem im Vereinigten Königreich aktive Kette, die inzwischen aber auch drei Häuser in Deutschland hält, sein erstes Hotel in Dresden mit etwa 200 Betten und voraussichtlich einem drei-Sterne-Standard eröffnen.

Dass das Kaufhaus zu einem Hotel werden muss, daran lässt Thorsten Bischoff keinen Zweifel. Nicht umsonst sei Wöhrl aus dem extra für das Modehaus erbauten Einkaufspalast mit sechs Etagen an einen neuen Standort mit nur noch zwei Etagen und 3800 Quadratmeter Verkaufsfläche gezogen. „Keiner kauft mehr in der vierten, fünften oder gar sechsten Etage ein“, sagt der Geschäftsführer. Er muss es wissen, ist doch DC Values auf Immobilien an deutschen Einkaufsstraßen spezialisiert und kennt das Problem auch von anderswo. In Dresden plant das Unternehmen ein langfristiges Engagement: Mit dem Wöhrl-Plaza sollen vor allem Renditen für Rentenversorger erwirtschaftet werden. „Deshalb ist uns auch ein langfristig tragfähiges Konzept wichtig“, sagt Thorsten Bischoff. Und das sei mit einem Hotel in Bestlage – nah an Hauptbahnhof und der Altstadt – eher gegeben als mit einem großen Kaufhaus.

Die Aufgabe: Das Wöhrl-Plaza muss in den Rohbau zurück

Wobei nicht nur ein Hotel in das Gebäude einzieht. Im Erdgeschoss bleiben etwa 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche für Einzelhändler. Vermutlich werden sich zwei Anbieter die Fläche teilen. Genaueres will DC Value im April verkünden, wenn die Verträge gemacht sind. „Das ist die Toplage an der Prager Straße, deshalb werden wir die Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss halten“, sagt Thorsten Bischoff. Umbauten stehen dort trotzdem an. So soll das Gebäude zur Prager Straße „geöffnet“ werden, wie es der Geschäftsführer beschreibt.

Bedeutet: Die Verblendungen mit Naturstein sollen Glasfronten weichen. Das ist eine Lehre aus dem Verkaufshandbuch: Kunden sind eher geneigt Geschäfte zu betreten, wenn sie von außen das Ladeninnere begutachten können. In den fünf Etagen darüber soll das Hotel auf insgesamt 7300 Quadratmetern einziehen, wobei ganz oben im Staffelgeschoss mit Frühstücksraum und Bar eine gas­tronomische Nutzung vorgesehen ist. Der Eingang zum Hotel ist von der Ferdinandstraße her geplant.

25 Millionen Euro Baukosten

Das und ein kleines Café soll die derzeit eher Hinterhofatmosphäre verströmende Ecke am Rundkino beleben. Im Untergeschoss soll auf 2000 Quadratmetern ein Lebensmittelgeschäft einziehen. Der Eingang für diesen Supermarkt ist seitlich über eine Rolltreppe geplant.

Das sind erheblich Eingriffe ins Gebäude, die nicht billig sind. Mit etwa 25 Millionen Euro Baukosten plant DC Values derzeit. Dabei werden die für ein Kaufhaus passenden, für ein Hotel ziemlich großzügigen Geschosshöhen beibehalten – aus Kostengründen. Vor allem an den von der Prager Straße abgewandten Fassadenseiten wird sich viel ändern: Dort werden Fensterlöcher in die meistenteils geschlossenen Fassaden gebrochen – anders ist eine Hotelnutzung nicht möglich. Die Eingriffe sind derart groß, dass sich die Gestaltungskommission schon zwei Mal damit beschäftigt hat. „Unser Architekturbüro setzt sich mit den Anregungen auseinander und wird eine für alle Seiten akzeptable Lösung finden“, sagt Thorsten Bischoff dazu.

Der Zeitplan: Baugenehmigung schon im Sommer?

Im Moment hat DC Values noch kein Baurecht. Im April sollen alle Unterlagen für eine Baugenehmigung im Rathaus sein. Drei bis sechs Monate dauert es dann üblicherweise, bis die Genehmigung erteilt ist. „Wir hoffen natürlich, dass wir eher am unteren Limit liegen“, sagt Thorsten Bischoff. Ein Jahr würde es dann dauern, um das Gebäude in den Rohbau zurück zu versetzen und für die Hotelnutzung zu ertüchtigen. Anschließend braucht der Innenausbau noch ein halbes Jahr, ehe Premier Inn mit eigenem Mobiliar einziehen kann.

Thorsten Bischoff meint, dass einer raschen Erledigung eigentlich nichts mehr im Weg steht. So sind die Mieter aus dem Staffelgeschoss inzwischen alle ausgezogen, zwei davon in Wohnungen im benachbarten Gebäudeteil, der anders als das Kaufhaus nicht verändert werden soll. Und mit Architekt Holger Just sei man im Gespräch. Der hatte den Wöhrl-Plaza in den 1990er Jahren gemeinsam mit seinem Vater Gunther Just erbaut und anfänglich Bedenken zu den Umbauten angemeldet. Es drohte eine Urheberrechtsklage.

Inzwischen sei man im engen Austausch, sagt Thorsten Bischoff. Es komme vor allem darauf an, wie schnell die Baugenehmigung da ist. „Wenn solche Gebäude in Toplagen lange leer stehen, können sie einen schlechten Ruf bekommen. Insofern ist es gut, dass hier jetzt rasch etwas passieren wird.“

