Die Altmarkt-Galerie hat einen neuen Manager: Der gebürtige Chemnitzer Jens Preißler hat den Posten von Nadine Strauß übernommen, teilte das Center am Mittwoch mit.

Sie war seit August 2012 Managerin der Altmarkt-Galerie und geht nicht ohne Grund: „Jetzt kommt erst einmal ein neuer Lebensabschnitt für mich und meinem Mann, denn wir werden Eltern und somit geht ein Herzenswunsch für uns in Erfüllung“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Preißler hat in der Vergangenheit bereits mehrere Center geleitet, darunter die Europa Passage in Hamburg und die Sachsen-Allee in Chemnitz.

