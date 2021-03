Neuer Kaufpark Nickern in Dresden: Die Entscheidung ist gefallen

Dresden

Das gewünschte klare Votum hat Kurt Krieger nicht erhalten. Im Gegenteil. Es gab eine heftige Debatte über seine Pläne, den Kaufpark Nickern abzureißen und neu zu bauen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau verweigerte dem Projektentwickler am 10. März auch eine Probeabstimmung. Krieger hatte erklärt, er werde von seinen Plänen ohne deutliche Unterstützung aus dem Stadtrat Abstand nehmen. Er habe eine Kaufoption für die Einzelhandelsimmobilie, die am 21. März auslaufe.

Kaufpark Nickern mit Wirkung vom Montag erworben

Am Montagmittag erklärte Andreas Uhlig, der engste Mitarbeiter von Kurt Krieger in Dresden: „Mit Wirkung von heute hat das Unternehmen Krieger Liegenschaften den Kaufpark Nickern erworben. Wir werden jetzt in großen Schritten und viel Enthusiasmus das Projekt in die Umsetzung bringen.“ Krieger habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Nach den Debatten haben wir uns schon schwer getan. Letztlich hat sich Herr Krieger aber dazu entschlossen, es zu machen.“

Teilabriss so schnell wie möglich beginnen

Der Projektentwickler, der in Dresden bereits den Elbepark betreibt, will nach eigenen Angaben eine Viertelmilliarde Euro in den Abriss und Neubau des Kaufparks Nickern investieren. Die 25 Jahre alte Handelsimmobilie ist an mehreren Stellen baufällig, die Haustechnik ist verschlissen. Eine Sanierung im Bestand hält Krieger nicht für möglich. Er will so schnell mit dem Teilabriss beginnen und das Objekt im laufenden Betrieb erneuern – so wie er es einst auch mit dem Elbepark gemacht hat.

Verkaufsfläche soll deutlich erhöht werden

Die Kommunalpolitik begrüßt nahezu einmütig, dass in den Kaufpark investiert werden soll. Für Diskussionen sorgten jedoch die Pläne, die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Sortimente von derzeit 21 000 Quadratmetern auf über 30 000 Quadratmeter zu erhöhen. Allerdings ist das keine originäre Idee von Krieger, sondern Inhalt eines Bebauungsplans, den noch die alten Besitzer des Kaufparks Nickern initiiert hatten. Dieser wurde letztlich nicht mehr aufgestellt.

Ausschuss entscheidet am 31. März

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau entscheidet auf seiner Sitzung am 31. März über die Aufstellung des Bebauungsplans Nummer 3066, Dresden-Nickern Nummer 5, Neuer Kaufpark Nickern. Nach dem bisherigen Verlauf der Debatte begrüßen CDU, FDP, Freie Wähler und AfD das Vorhaben, während sich Grüne und Linke kritisch äußerten. Die SPD hatte sich noch nicht öffentlich positioniert.

