Neuer Intercity: In viereinhalb Stunden von Dresden an die Ostsee

Dresden

Bahn frei in Richtung Ostsee: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember geht zwischen Dresden und Rostock eine neue Fernzugverbindung in Betrieb. Die Bahn möchte künftig die beiden Städte in ei­nem Zweistundentakt miteinander verbinden. Mit dem neuen Angebot wird zugleich der Takt von Dresden nach Berlin quasi verdoppelt – wo­mit Sachsens Landeshauptstadt insgesamt besser ans deutsche Fernverkehrsnetz angeschlossen wird.

Die Idee: Das steckt hinter der neuen Verbindung

Allgemein gilt Deutschlands Os­ten und Dresden speziell als seit Jahren vom Fernverkehr abgekoppelt. Um das zu än­dern, aber auch um sich von Fernbusanbietern nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, war die Bahn 2015 in die Offensive ge­gangen und hatte sich die Strategie „Starke Schiene“ auferlegt. Teil da­von ist auch das so genannte IC2-Netz, mit dem vor allem kleinere Städte und Regionen, die bislang nicht so recht zum Zug kamen, besser angebunden werden sollen. Mit der Direktverbindung über Leipzig und Hannover nach Köln ist Dresden bereits mit einer Strecke in das Netz eingebunden, nun kommt die Linie nach Rostock hinzu. Hinter der Strategie steckt übrigens ein ehrgeiziges Ziel: Die Bahn will in den nächsten Jahren die Anzahl der Fernreisenden von jetzt 130 Millionen auf 260 Millionen verdoppeln.

Der Fahrplan: Sieben Mal täglich in beide Richtungen

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. De­­zember werden die Züge von Dresden nach Rostock und umgekehrt durchfahren. Zunächst sind al­lerdings nur drei Direktverbindungen eingeplant, weil die für die Strecke eigentlich vorgesehenen Fahrzeuge noch nicht einsatzbereit sind. Zusätzlich wird es am Morgen einen IC von Dresden nach Berlin und am Abend in um­gekehrter Richtung ge­ben. In einer zweiten Stufe ab 3. März werden täglich dann sieben Züge je Richtung rollen, womit ein Zweistundentakt entsteht. Und: Ab Mai werden die Züge sogar bis zur Mole in Warnemünde fahren. Das ist nicht früher möglich, weil dazu ge­genwärtig noch eine Baustelle abgearbeitet werden muss.

Die Zwischenhalte: Direkt zum neuen Berliner Flughafen

Nicht nur Dresden profitiert – auch eine ganze Reihe kleinerer Städte wie Elsterwerda, Neustrelitz, Oranienburg oder Waren werden durch die neue Linie mit ins Fernbahnnetz eingebunden. Aktuell wird den An­gaben der Bahn zufolge auch darüber nachgedacht, in Doberlug-Kirchhain zu halten. Zugleich sollen die Züge künftig am neuen Flughafen BER stoppen, der – Stand heute – im Oktober 2020 in Be­trieb gehen soll. Da dort noch Bauarbeiten laufen, ist zunächst noch ein Halt am alten Schönefelder Flughafen vorgesehen. Sind die Ar­beiten in einigen Monaten durch, so kündigt Bahn-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber an, halten die Züge am BER – ganz egal, ob der neue Airport dann schon in Betrieb ist oder noch nicht.

Nachts von Berlin nach Wien Tatsächlich umfasst die neue Linie ab Mai nicht nur sieben Züge täglich je Richtung – sondern acht. Der frühe Zug am Morgen nach Rostock und der späte am Abend in die Gegenrichtung machen allerdings einen weiten Bogen um Dresden. Die Bahn schickt den späten Zug ab Rostock über Berlin und dann weiter über Leipzig und Nürnberg als eine Art Nachtzug nach Wien. Zugleich erreicht kurz nach halb neun ein IC aus Österreichs Hauptstadt Rostock. Das zusätzliche Angebot hat einen besonderen Hintergrund: Die Bahn schickt so die Züge der Linie quasi in die Werkstatt nach Österreich, wo die Mitarbeiter mit den Doppeldeckern von Stadler bestens vertraut sind. Ein echter Nachtzug ist diese Verbindung aber nicht – es rollen die normalen Züge ohne Schlafabteile. Dennoch sei diese Form des Reisens durchaus beliebt, erklärt Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. Ab Mai 2020 geht es allerdings auch von Dresden aus wieder direkt nach Wien. Die Tschechischen Bahnen (CD) und die Österreichische Bundesbahn ( ÖBB) wollen ihren Railjet einmal täglich von Berlin über Dresden, Prag und Wien nach Graz (und umgekehrt) auf die Reise schicken.

Die Anschlüsse: Schneller nach Potsdam und öfter bis Hamburg

Laut Bahn ist die neue Linie eng mit dem Fahrplan des Nahverkehrs an den kleineren Haltepunkten verknüpft. Somit werden Dresden und der Brandenburger Sü­den besser verzahnt. Zu­gleich ergibt sich durch neue Um­stiegsmöglichkeiten etwa auch eine schnellere Verbindungen nach Potsdam, wie Berthold Huber be­tont. Vor allem aber entsteht im Zusammenspiel mit der bereits vorhandenen Eurocity-Verbindung von Prag über Dresden und Berlin nach Hamburg zwischen sächsischer Landeshauptstadt und Bundeshauptstadt quasi ein Ein-Stunden-Takt. Davon profitieren nicht nur Pendler auf der Strecke – sondern alle Reisende, die in Berlin das deutlich bessere Fernverkehrsangebot nutzen möchten. So fahren beispielsweise stündlich zwischen Berlin und Hamburg ICE-Züge. Damit können Dresdner – wenngleich mit Umstieg am Berliner Hauptbahnhof – öfter in die Hansestadt gelangen. Damit der Umstieg einfach fällt, strebt die Bahn an, dass die Züge aus Dresden und nach Hamburg in Berlin am gleichen Bahnsteig halten.

Die Fahrzeuge : Moderne, geräumige Züge – mit W-Lan

Für die neue Verbindung schafft die Bahn eigens neue Züge an – wobei „neu“ nicht ganz zutrifft. Bei den Zügen handelt es sich um vierteilige Doppeldeckergarnituren mit je insgesamt 300 Sitzplätzen, die derzeit noch für die Westbahn in Österreich auf der Strecke zwischen Wien und Salzburg im Einsatz sind. Und auch wenn die Züge ge­braucht sind, stammen sie keineswegs von Rudis Resterampe. Die Doppelstockzüge vom Hersteller Stadler sind erst zwei Jahre alt – und er­freuen sich bei den Kunden in Ös­terreich größter Be­liebtheit, wie Berthold Huber versichert. Sie sind demnach sehr geräumig, haben große Tische und an je­dem Platz ei­ne Steckdose. Die Züge verfügen über kostenloses W-Lan und zwei Bordbistros. Bedient werde künftig aber auch am Platz, heißt es.

Die neuen Züge werden allerdings erst im Dezember an die Bahn geliefert, in der Folge müssen sie noch fürs deutsche Netz fit gemacht und entsprechend den Farben der Bahn umlackiert werden. Ihr Einsatz ist deshalb erst ab März möglich. Bis dahin fahren auf der Strecke herkömmliche Intercity-Züge mit ei­nem ähnlichen Platzangebot.

Die Fahrzeiten: In viereinhalb Stunden an die Ostsee

Die Fahrt bis Rostock dauert etwas mehr als vier Stunden, bis Warnemünde reichlich viereinhalb Stunden. Der alte Flughafen Schönefeld und dann später der neue Flughafen sind mit dem IC in eineinhalb Stunden erreicht. Zwar sind die neuen Züge bis zu 200 Stundenkilometer schnell – brauchen für die Strecke von Dresden nach Berlin al­lerdings trotzdem etwas länger als die dort schon fahrenden Eurocity-Züge, die den Satz von Dresden zum Berliner Hauptbahnhof in knapp unter zwei Stunden schaffen. Grund für die etwas längeren Fahrzeiten der Intercity-Züge seien die zusätzlichen Zwischenhalte, so Berthold Huber.

Die Preise: Für weniger als 20 Euro quer durchs Land

Deutschlandweit können Kunden mit dem so genannten Sparpreis der Bahn für 19,90 Euro unterwegs sein – vorausgesetzt, die Fahrt wird früh ge­nug gebucht. Ansonsten gilt der Flexpreis der Bahn, der deutlich teurer ist. Zumindest mit dem Sparpreis liegt die Bahn fast gleichauf mit dem Fernbusriesen Flixbus (ab etwa 18 Eu­ro), der für die Strecke nach Warnemünde aber etwa zwei Stunden mehr be­nötigt. Macht die Bundesregierung mit ihren Plänen ernst und senkt die Mehrwertsteuer auf Bahnreisen, soll der Preis für den Zug definitiv noch fallen: „Wir haben versprochen, dass wir die Senkung an unsere Kunden weitergeben“, sagt Berthold Huber. Für diesen Fall wäre das Sparpreisticket ab 17,90 Eu­ro zu haben.

Fahrpläne Stufe 1

Stufe 1 (15.12.2019 bis 07.03.2020) IC 2472 / 1732 Dresden Hbf ab 07:31 Berlin Hbf an 09:32 Berlin Hbf ab 09:38 Rostock Hbf an 11:37

Stufe 1 (15.12.2019 bis 07.03.2020) IC 1278 Dresden Hbf ab 11:31 Berlin Hbf an 13:32 Berlin Hbf ab 13:38 Rostock Hbf an 15:37

Stufe 1 (15.12.2019 bis 07.03.2020) IC 1272 Dresden Hbf ab 17:31 Berlin Hbf an 19:32 Berlin Hbf ab 19:38 Rostock Hbf an 21:37

Stufe 1 (15.12.2019 bis 07.03.2020) IC 1273 Rostock Hbf ab 06:21 Berlin Hbf an 08:23 Berlin Hbf ab 08:41 Dresden Hbf an 10:40

Stufe 1 (15.12.2019 bis 07.03.2020) IC 1279 Rostock Hbf ab 12:21 Berlin Hbf an 14:23 Berlin Hbf ab 14:41 Dresden Hbf an 16:40

Stufe 1 (15.12.2019 bis 07.03.2020) IC 1973 Mo–Fr, So Rostock Hbf ab 16:21 Berlin Hbf an 18:23 Berlin Hbf ab 18:41 Dresden Hbf an 20:40

Von Sebastian Kositz