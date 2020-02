Dresden

Mit einem großen „Platsch“ wurde ein neuer Goldtakin am 11. Februar im Dresdner Zoo geboren – mittenrein in eine Regenpfütze. Das berichtete Revierleiterin Josefine Bruse am Mittwoch, als der kleine Bulle erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Manche Besucher konnten letzte Woche schon einen Blick auf den Nachwuchs erhaschen, denn die Geburt fand 11 Uhr vormittags im Gehege statt. Danach ging es für Mutter und Kind aber erstmal in den Stall. Die Mitarbeiter haben den kleinen Takin auf den Namen Cuong getauft. Cuong ist die siebte erfolgreiche Nachzucht der asiatischen Huftierart im Dresdner Zoo.

Das charakteristische goldene Fell wird sich bei Cuong erst in etwa zwei Jahren zeigen Quelle: Dietrich Flechtner

Seit 2013 hat der Zoo die Tiere im Bestand. In ihrer Heimat, der zentralchinesischen Provinz Shaanxi, leben die Tiere in den Gebirgswäldern. Doch der Bestand dort wird auf weniger als 6000 Goldtakine geschätzt, weshalb die Art als gefährdet eingestuft ist. Von dem charakteristischen goldenen Fell ist bei Cuong noch nichts zu sehen. Das wird sich erst in etwa zwei Jahren zeigen, wie bei seinen Geschwistern.

Von lml