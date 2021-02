Dresden

Vor knapp einem Jahr hatte der Edeka-Markt an der Holbeinstraße in Johannstadt dichtgemacht – jetzt fiel auf dem Gelände der inzwischen weggerissenen alten DDR-Kaufhalle der Startschuss für einen Neubau. In den kommenden Monaten wird dort ein neuer Edeka-Markt errichtet. Das neue Geschäft wird eine Verkaufsfläche von rund 2500 Quadratmetern haben.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir planen auf der Holbeinstraße eine konzeptionelle Neuaufstellung und damit den kompletten Neuaufbau des Edeka-Marktes“, erklärt Tobias Schmidt von der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen (NST). Ne­ben dem Markt werden den Angaben zufolge auch zwei Parkdecks mit insgesamt 160 Stellplätzen, eine E-Ladestation sowie 80 Abstellplätze für Fahrräder entstehen.

Friseur und Reisebüro ziehen wieder mit ein

Anders als bisher wird sich der Eingang des Marktes künftig nicht mehr auf der Seite hin zur Holbeinstraße befinden, sondern an der Reißigerstraße, also in Richtung Fetscherplatz und ADAC-Gebäude. Die beiden bisherigen Mieter, ein Friseursalon und ein Reisebüro, die bereits mit im Altbau untergebracht waren, werden ebenfalls mit in den Neubau einziehen, erklärt Tobias Schmidt. Außerdem gebe es Platz für weitere Läden.

Wie die meisten Märkte der Edeka-Unternehmensgruppe NST auch, wird das neue Geschäft durch einen selbstständigen Kaufmann betrieben – in diesem Fall durch die Familie Griephan. Sie hatten bereits den früheren Edeka am Standort geführt und nach der Schließung in der Johannstadt vergangenes Jahr ein weiteres Geschäft in der Wallstraße unweit des Postplatzes eröffnet.

Frisches Sushi und Frischfischtheke

„Auf rund 2500 Quadratmetern wird das neue E-Center über eine komplette Frischetheke, eine Frischfischtheke, ein begehbares Getränkekühlhaus, ein umfangreiches Obst- und Gemüseangebot, vielfältige Käsespezialitäten, frisch zubereitete Salate an einer Salatbar, einen Anbieter von frisch zubereitetem Sushi sowie eine heiße Theke und eine eigene Bäckerei verfügen“, kündigt Reinhard Griephan an. Bei der Auswahl der Waren liege der Schwerpunkt auf regionalen Produkten.

Der Dresdner Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), der am Montag beim ersten Spatenstich ebenfalls mit vor Ort war, hofft darauf, dass sich der Neubau zu einem Magneten im von Plattenbauten geprägten Viertel entwickelt. „Städte-baulich wünschenswert wäre, wenn sich in naher Zukunft noch weitere Angebote für Dienstleistungen und Handel dazugesellen und auf diese Weise wieder eine Angebotslandschaft entsteht, wie sie historisch einmal vorhanden war.“

Bis zu 60 neue Mitarbeiter sollen eingestellt werden

Besonders froh über die Neueröffnung des Marktes zeigen sich auch die beiden Vorstandsmitglieder der Wohngenossenschaft Johannstadt (WGJ), Alrik Mutze und Thomas Dittrich. „Der Edeka-Markt ist ein wichtiger Nahversorger für unserer Mitglieder, die in Dresden-Johannstadt leben. Insbesondere ältere Anwohner profitieren von der fußläufig erreichbaren Einkaufsmöglichkeit“, heißt es von der Wohnungsgenossenschaft.

Wann genau der Markt eröffnet, ist noch offen. Auf Anfrage der DNN hatte Edeka im Herbst des vergangenen Jahres als frühesten Termin Ende 2021 genannt. Neue Mitarbeiter für den Markt werden aber bereits jetzt gesucht, erklärt Reinhard Griephan. „Wir werden auf jeden Fall an diesem Standort zwischen 50 bis 60 Mitarbeiter in Vollzeit, aber auch in Teilzeit benötigen“, erklärt der selbstständige Einzelhändler.

Der Altbau auf dem Areal war in den 1970er Jahren errichtet worden. In den 1990er Jahren erhielt die frühere Kaufhalle schließlich einen Anbau. Nach der Schließung des Edeka-Marktes im Mai des vergangenen Jahres war der Flachbau zunächst entkernt und in der Folge abgerissen worden.

Bewerbungen für die Mitarbeit im neuen Edeka-Markt per E-Mail an: bewerbung@edeka-griephan.de

Von Sebastian Kositz