Neuer Bildband: Dresden in Photographien des 19. Jahrhunderts

Mag Facebook bei Jugendlichen auch an Ansehen und Relevanz verlieren, weil es einfach uncool ist, dort mit seinen Eltern befreundet zu sein, so werden doch auf dieser Plattform noch immer 300 Millionen Fotos hochgeladen – täglich. Und doch drängt sich die Frage auf, was von dieser flüchtigen Bilderflut bleiben, was auf all den Clouds und Festplatten überdauern wird. Den Maßstab für den Wert alter Fotografien hat der Humorist und „Philosoph“ Karl Valentin, der auch ein Bildersammler war, schon vor über hundert Jahren definiert. Ein altes Bild von München sei mehr wert als ein Brillant, sagte Valentin, der allerdings noch nicht wissen konnte, dass von Marilyn Monroe über Ertha Kitt bis hin zu Kylie Minogue mal versichern würden, dass Diamanten der beste Freund eines Mädchens seien.

Ähnlich schaut die Sache aus, wenn es sich, fototechnisch, um Dresden handelt, das auch wieder und wieder abgelichtet wurde, sobald die Technik dazu vorlag. Einer der ersten Fotografie-Pioniere war der in der schlesischen Metropole Breslau aufgewachsene Hermann Krone, der 1853 in Sachsens Landeshauptstadt ein Fotostudio sowie eine private fotografische Lehranstalt eröffnete. „Elbflorenz“ hatte schon damals einen legendären Ruf, weshalb es auch das Ziel von vielen Touristen war.

Dresden war berühmt für seine photographische Industrie

Ab etwa 1870 veränderten sich das Stadtbild rasant wie radikal, außer vielleicht im unmittelbaren Umfeld von Schloss, Theaterplatz sowie Neumarkt und Altmarkt. Abrisse und Durchbrüche für neue Verkehrswege, diverse monumentale Bauen, großflächige Fabrik- und Militärareale sowie allerlei Eingemeindungen machten aus Dresden eine moderne Großstadt mit entsprechender Einwohnerzahl. Zu den Pfunden, mit denen Dresden wuchern konnte, zählten nicht nur Kunst und Kultur sowie die schöne(n) Landschaft(en) in der Umgebung, sondern auch viele Produkte der ortsansässigen Industrie. Schon früh wurden hier auch Fotoapparate produziert, weshalb Max E. R. Bruenner 1923 den Lesern der Zeitschrift „Photo Era“ auch versichern konnte, dass die Stadt Dresden in der photographischen Welt berühmt für ihre photographische Industrie sei.

Nun ist der renommierte Münchner Verlag Schirmer/ Mosel so frei, zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung einen Fotoband vorzulegen, der von den architektonischen Brüchen, Verlusten und Errungenschaften des 19. Jahrhunderts erzählt und wie schon so manch anderer opulente Bildband die im Zweiten Weltkrieg weitgehend untergegangene Stadt zumindest auf dem Papier wiedererstehen lässt (womit der Band eine Serie des Verlags zu deutschen Städte in Fotografien aus dem 19. Jahrhundert fortsetzt). 1986 hatte der Verlag bereits in Zusammenarbeit mit dem Verlag der Kunst bereits den Dresdner Fotografen August Kotzsch gewürdigt.

Die neue Publikation schildert in kommentierten Fotografien, von denen ein großer Teil sogar erstmals publiziert wird, die Entwicklung Dresdens zwischen 1850 und 1916. Vier Gemälde von Canaletto, die (wie zehn weitere Dresden-Ansichten) um 1750 entstanden und mit ausgewählten Fotografien korrespondieren, erweitern die zeitliche Dimension zurück in die „klassische“, weil barocke Vergangenheit.

So manches Foto räumt mit lieb gewordenen Mythen auf. Heute mag Werbung vielfach greller sein, im Stadtbild (omni-)präsent war sie schon in der „guten alten Zeit“. Ein Foto zeigt Reklame für „Dresdner Feldschlößchen-Lager – unübertroffen in Gehalt und Geschmack“ – und sie zieht sich über die gesamte Brandwand eines Hauses. Andererseits gibt es noch keine Graffiti und Tags. Da unterschied sich das Dresden der Kaiserzeit deutlich vom antiken Pompeji, in dem die Graffitiszene so aktiv war, dass im Amphitheater Pompejis sich ein Bürger ob ziemlich derber Sauern auf der Wand bemüßigt sah, seinerseits auf die Wand zu kritzeln: „ADMIROR TE PARIES NON C(E)CIDISSE QUI TOT SCRIPTORUM TAEDIA SUSTINEAS“ (Ich wundere mich, Wand, dass du noch nicht eingestürzt bist, die du den widerlichen Kram so vieler Schreiber trägst). Wie auch immer: Es liegt auch (so gut wie) kein Abfall auf den Straßen, die mit Sicherheit nicht vor jedem Foto nochmal eigens vom Zivilisationsmüll gekehrt und geräumt wurden.

Bilder aus der Luft mittels Brieftauben

Der den Abbildungen im Buch vorangestellte Aufsatz „ Dresden in historischen Photographien“ von Andreas Krase würdigt nicht nur bekannte Fotografen wie Hermann Krone, sondern auch einen Mann wie Otto Richter. Der war Historiker – und Gründungsdirektor des Dresdner Stadtmuseums. Ab 1879 war er als Ratsarchivar in der Stadtverwaltung angestellt und setzte sich intensiv für die Schaffung von Stadtbildsammlungen ein. In der Phase vor der Gründung des Stadtmuseums sorgte er als Mitglied und Vorsitzender des Dresdner Geschichtsvereins für die Übernahme von Bildsammlungen zur Stadtgeschichte, entweder durch Schenkung oder durch Ankäufe.

Ein Fotograf, der mit seinen Bildern von Dresden für Aufsehen sorgte, war der Apotheker, Amateurfotograf und Papierfabrikgründer Julius Neubronner aus Kronberg im Taunus. Er ließ nach genau festgelegten Parametern Brieftauben starten, die miniaturisierte Kameras beförderten, die mittels Zeitauslöser Aufnahmen des jeweils überflogenen Gebietes machten. Dieser Methode sind etwa aparte Aufnahmen vom Ausstellungsgelände der Messe zu verdanken, die auch als Postkarten vertrieben wurden, wie Krase vermittelt, der auch festhält, dass es bei Neurbronners Experimenten in Sachen Flugfotografie nicht in erster Linie um Unterhaltung gegangen war, sondern um einen möglichen Nutzen des Verfahrens für militärische Aufklärungszwecke.

Im Übrigem stand Neubronners Version der „Brieftaubenphotographie“ in Konkurrenz zu einer anderen Attraktion, die ebenfalls Ansichten aus der Höhe liefern sollte. Der Dresdner Ingenieur Alfred Maul stellte die technischen Vorrichtungen und Bildergebnisse der von ihm entwickelten Methode der Raketenfotografie vor, musste jedoch aus Sicherheitsgründen auf Vorführungen verzichten.

Zukunftsweisendes Modell eines Kinoprojektors: der „Imperator“

Zunächst werden in dem Buch die architektonischen Wahrzeichen der Residenz vorgestellt und damit auch der ästhetischen Ausstrahlung dieser Motive Reverenz erwiesen, wie Krase festhält. Hier veränderte sich nicht viel, dafür umso mehr bereits im unmittelbaren Umfeld. So trug man viel an Bausubstanz ab, um den Postplatz, den früheren Wilsdruffer Thorplatz, mit dem Altmarkt zu verbinden. Dazu – und zu anderen strukturellen Veränderungen – schreibt Krase: „Die Rigorosität, mit der diese Maßnahmen angegangen wurden, erstaunt, doch ist sie ein Merkmal ähnlicher Modernisierungsmaßnahmen in vielen großen Städten Europas.“

Früheres Kleinord: Mittmanns Restaurant. Quelle: Repro

Um noch mal auf die Messe zu kommen. Zur Kaiserzeit und sogar noch in den 1920ern war Dresden ein wichtiger Veranstaltungsort für Messen und Ausstellungen. Diese Groß-„Events“ wurden fotografisch ausführlich dokumentiert und mittels populärer Postkartenserien öffentlich verbreitet, was „seltsamerweise weniger für die Ausstellung zutrifft, die die Photographie zur ihrem Hauptthema erklärte“, wie Krase konstatiert. Die „Internationale Photographische Ausstellung Dresden 1909“ galt und gilt vielen als das herausragende europäische Fotoausstellungsereignis vor dem Ersten Weltkrieg. Als Weltausstellung konzipiert, bot die Schau einen „enzyklopädischen Querschnitt des Mediums in seinen technologischen Grundlagen und seinen Anwendungsgebieten“. Mit Exponaten von 1600 Ausstellern aus 20 Ländern blieb sie auch dem Umfang nach lange unübertroffen.

Wie Krase schreibt, nutzte die Dresdner Photo- und Kinoindustrie die Gelegenheit, um ihre Leistungsfähigkeit in sämtlichen Belangen darzustellen. So war etwa die Heinrich Ernemann AG für Camerafabrikation mit einer großen Ausstellung sowie einem eigenen „Kino-Theater“ vertreten und stellte mit dem „Imperator“ das zukunftsweisende Modell eines Kinoprojektors vor.

Andreas Krase: Dresden in Photographien des 19. Jahrhunderts. Schirmer / Mosel Verlag, 312 Seiten, 254 Abb. in Duotone und Farbe, 49,80 Euro

Von Christian Ruf