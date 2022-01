Neue Wendung beim Leutewitzer Park in Dresden

Dresden

Überraschender Beschluss im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau zum Leutewitzer Park am Donnerstagabend: Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmte für einen Ersetzungsantrag der Linken, der den Widerspruch zwischen Wohnungsbau und Klimaschutz auflösen soll. Demnach soll sich der Stadtrat zum Erhalt der Grünflächen als Naherholungsgelände bekennen und dem Investor eine gleichwertige Fläche für den Wohnungsbau im Zuge eines Flächentauschs anbieten.

Investor bietet 50 Prozent Sozialwohnungen

Der Investor will auf einer Teilfläche eines brachliegenden Gärtnereigrundstücks am Leutewitzer Park einen kleinen Wohnpark errichten. 2007 hat das Unternehmen die Flächen gekauft, konnte aber lange aus formalen Gründen kein Baurecht erhalten. Nun wäre der Weg frei, aber inzwischen ist das Grundstück mit Bäumen bewachsen. Eine Bürgerinitiative kämpft für den Erhalt dieses Waldes und lehnt das Bauvorhaben ab. Zuletzt bot der Investor der Stadtverwaltung an, bei seinem Projekt 50 Prozent Sozialwohnungen zu errichten.

Nach langer nichtöffentlicher Debatte, bei der auch Vertreter des Stadtbezirksbeirats Cotta, der Bürgerinitiative und des Investors zu Wort kamen, stimmte eine deutliche Mehrheit für den Kompromissvorschlag der Linken. Das letzte Wort hat der Stadtrat, das Thema steht auf der umfangreichen Tagesordnung der Sitzung am 27. Januar. Ob der Vorschlag der Linken dann auch eine Mehrheit findet?

Beschluss bringt wohl nur einen Zeitgewinn

Die Umsetzung ist zumindest nicht einfach, vorsichtig gesprochen: Ein Waldgrundstück hat durchaus einen anderen Wert als ein Baugrundstück. So dass ein entsprechender Stadtratsbeschluss wohl nichts anderes bringen könnte als einen Zeitgewinn. Das Thema „Wohnungsbau im Leutewitzer Park“ wird sich eher nicht in Luft auflösen.

Von Thomas Baumann-Hartwig