Neue Waldorfschule in Dresden steht vor Baustart

Dresden

Milena Rentsch hat an diesem Tag die ganz besonderen Bilder parat. „Wie eine Pflanze, die sich beim Wachsen an ihre Umgebung anpasst“ habe sich die Neue Waldorfschule Dresden in den letzten Monaten entwickelt. So sei das ja immer im Leben, fügt die Schulleiterin noch hinzu. Seit Jahren plant die Freie Schule an einem Neubauvorhaben, nun steht der Baustart kurz bevor.

Die Grafik zeigt das Gesamtprojekt, das die Neue Waldorfschule Dresden in Niedersedlitz plant. Die Kante links unten liegt an der Erich-Kästner-Straße. Die farbig gestalteten Gebäude gehören zum 1. Bauabschnitt, der jetzt startet. Die grauen Gebäude sind spätere Abschnitte. Quelle: Grafik Atelier Linda Kortlepel

Wie immer im Leben, lief bei den Vorbereitungen nicht alles glatt. „Wir waren zur Langsamkeit gezwungen“, kann Rentsch auch dieser Situation etwas Positives abgewinnen. Seit Jahren arbeitet die Schule an ihrem Neubauprojekt. Zunächst hatte die Neue Waldorfschule, die zweite ihrer Art in Dresden, an der Marienallee ihr Domizil. Doch das platzte schnell aus allen Nähten. 2013 hatte sich der Trägerverein der Schule in Niedersedlitz gegründet und hier soll auch der künftige Sitz entstehen. 2019 zog die Schule in ein Containerdorf zwischen Erich-Kästner- und Heinrich-Mann-Straße im Dresdner Süden, aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen konnte die Schule nicht mehr warten, bis der Neubau steht.

Baustart deutlich verzögert

Mit dem Bau dafür sollte es ursprünglich einmal 2019 losgehen, im Schuljahr 2021/22 der erste Abschnitt schon nutzbar sein. Auf dem etwa 32 000 Quadratmeter großen Gelände will die Schule in mehreren Schritten investieren, von rund 25 Millionen Euro war 2018 noch die Rede, als die Planungen für den ersten Abschnitt starteten. Das Grundstück hat die waldorfnahe Astoria-Stiftung unter dem Dach der Rudolf und Clara Kreutzer Stiftung erworben und überlässt es dem Verein in Erbbaupacht.

Dann kam es knüppeldick. Mehr als acht Millionen Euro Fördermittel hatte die Schule in Aussicht für den Neubau, plötzlich stand das Geld in Frage. Zwischen der Stadt Dresden und dem Freistaat Sachsen entbrannte ein heftiger Streit um die Verteilung von Zuschüssen für Schulbauten, die der Landtag beschlossen hatte. Sollte das Geld nicht zur Verfügung stehen, könnte das das Aus für die Schule bedeuten, hieß es seinerzeit aus dem Vereinsvorstand. Nach einigem Hin und Her klappte es doch mit den Fördermillionen. Die Planungen konnten weitergehen. Doch wie bei staatlichen Schulen bedeutet auch für eine Freie Schule Zeit pures Geld.

Zwei Jahre Verzögerung sind zustande gekommen. Die Genehmigung für die Container läuft aus, muss verlängert werden. Die Kostenkalkulation ist um 23 Prozent gewachsen. In diesem Jahr können nur eine erste und eine fünfte Klasse aufgenommen werden, weil der Platz nicht reicht für jeweils zwei.

Erster Spatenstich Mitte Juni

„Das tut echt weh“, bringt es Geschäftsführerin Kathrin-Susann Köhler nüchtern auf den Punkt. Bei den Kostenschätzungen sei die Schule nun bei 30 Millionen Euro angekommen. Doch auch sie klammert sich nicht an den Blick zurück. „Wir sind einfach froh, dass es jetzt so ist, wie es ist.“

Am 17. Juni soll auf dem Gelände in Niedersedlitz symbolisch der erste Spatenstich erfolgen. In dieser Woche haben schon die Arbeiten zur Baustelleneinrichtung begonnen. „Das ist ein richtiges Symbol“, freut sich Schulleiterin Rentsch.

Der Fördermittelbescheid habe für Sicherheit gesorgt, erläutert Geschäftsführerin Köhler. „Dafür nehmen wir die zwei Jahre in Kauf, da haben wir auch Zeit gehabt, nochmal über alles nachzudenken.“ Die Schulgemeinschaft sei einfach nur dankbar, dass alles so geklappt hat. Beim Start der Schule sei an ein solches Projekt gar nicht zu denken gewesen.

Schulgemeinschaft entwickelt das Projekt

Kommende Woche startet nun der Bau für zwei Gebäude, das Mittagshaus und das Mittelstufenhaus. Die Corona-Zeit hat die Vorbereitungen nicht leichter gemacht. Der direkte Kontakt zwischen allen Partnern fehlte, Videokonferenzen ersetzen das nicht vollständig. Und natürlich wird gerade bei einer Waldorfschule der „Organismus Schule“ intensiv mit in die Vorbereitungen einbezogen. Eltern und Pädagogen organisieren Farb- und Materialwerkstätten, arbeiten an einem Beleuchtungskonzept, von den Müttern und Vätern stammt auch das Modell des Bauvorhabens. Ein „Küchenkreis“ beispielsweise ist mit dem Aufbau der Kochküche und der Schülerfirma im Cafe befasst. Die Liste der Arbeitsgruppen ließe sich fortsetzen.

Der geplante Neubau für die Waldorfschule in Niedersedlitz steht vor dem Baustart. Schulleiterin Milena Rentsch, Geschäftsführerin Kathrin-Susann Köhler und Pressesprecherin Katrin Bicher (v.l.n.r.) präsentieren ein Modell des ersten Bauabschnitts. Quelle: Dietrich Flechtner

Außerdem ist die Schule immer auf Suche nach Ausrüstungsgegenständen. Wenn möglich werden Dinge aus zweiter Hand weitergenutzt. Werkbänke für den berufsorientierten Unterricht beispielsweise. Es wird nicht alles neu sein am neuen Schulgebäude. „Das macht Spaß, das lebt einfach, die Gegenstände leben ebenfalls und dürfen auch lange leben“, sagt Schulleiterin Rentsch. Solche Prozesse seien nicht immer einfach, räumt die Geschäftsführerin ein. „Aber sie führen zu einem guten Ergebnis“, ist sich Kathrin-Susann Köhler sicher.

Neubau soll „unfertig“ bleiben

Ganz bewusst soll es am Neubau auch „unfertige“ Bereiche geben. Stellen, an denen möglicherweise auch die Schüler weiterarbeiten können. Im Werkunterricht werden sie vielleicht Türklinken herstellen, ist eine der Ideen.

Damit nimmt die Schulgemeinschaft die Gestaltung der Lernlandschaften, der Cluster, der flexiblen Räume für projektbezogene Nutzung ganz praktisch selbst in die Hand. Auch im Neubau wird es keine Klingelanlage geben. Bei der Inklusion sind baulich Kompromisse absehbar, die die grundsätzliche Barrierefreiheit nicht in Frage stellen, aber auch den Ansporn zur gegenseitigen Hilfe und dem Übernehmen von Verantwortung implementieren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Mai 2023 sollen die beiden Gebäude für die Nutzung bereitstehen. Sie werden Gründächer haben, Photovoltaikanlagen und Erdwärmenutzung. Parallel beginnen nun schon die Planungen für den nächsten Abschnitt. Unterstufen-Haus und Hort sind dann an der Reihe und sollen bis Sommer 2025 fertig sein, ein Jahr später der Bau für die Oberstufe und schließlich im Sommer 2028 eine Turnhalle. Dafür arbeitet die Schule jedoch noch an einer Finanzierungslösung. Bislang nutzt die Schule für den Sportunterricht Einrichtungen in der Umgebung wie die Soccerarena oder die SRH-Schule der Bildungswerk Dresden GmbH.

Kinder haben eigene Vorstellungen

Mit aktuell 268 Schülern ist die Schule inzwischen bis zur Klassenstufe 8 aufgewachsen. Gegenwärtig sind die Klassenstufen 1 und 2 sowie 5 und 6 zweizügig. Die Container werden für die Unterstufe (Klasse 1 bis 3) und den Hort bis Klasse 4 noch stehenbleiben. Einigen Kindern scheint das sogar zu gefallen. „Sie fragen uns, ob sie wirklich in den Neubau ziehen müssen“, erläutert Geschäftsführerin Köhler.

Und auch bei den Bauvorbereitungen geht es zu wie überall sonst im Leben. Auf dem Baufeld müssen einige Obstbäume gefällt werden. Sie bekamen eine Markierung. Das hat manche Schüler mobilisiert. Sie sammeln untereinander Unterschriften für den Erhalt eines Baumes. Aber irgendwie wird sich die „Schul-Pflanze“ auch da anpassen.

Von Ingolf Pleil