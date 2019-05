Dresden

Wer noch nicht so recht weiß, was er oder sie mit dem Wochenende anfangen soll, kann einen Abstecher ins internationale Kongresszentrum am Ostra-Ufer erwägen: Am Sonnabend und Sonntag verwandelt sich die neue Technologieschau „Connect ec“ von einer Fachbesucher-Konferenz in eine Publikumsmesse für die ganze Familie.

Die Besucher können Elektrogolfs probefahren oder ihre Smartphones vor Ort binnen 30 Minuten reparieren lassen. Roboter nehmen Herausforderungen im Airhockey an. Auch können sich Gäste Datenbrillen aufsetzen, um sich beim Tanz der Delfine in virtuellen Welten (VR) zu entspannen. Dazu gibt es ein breites Ausstellungsprogramm internationaler Technologiefirmen von AVM, Ericsson und Huawei bis hin zu VW und ZTE, die ihre neuesten Hightech-Produkte vorstellen. Auch bieten Experten Gratis-Kurzkurse an: Sie erklären, wie man daheim selbst VR-Welten erstellen, seinen Internetzugang auf Tempo bringen, die eigenen Smartphones besser ausnutzen und sein Heim vernetzen kann.

Einzeltickets kosten fünf Euro, Familien-Karten (für bis zu vier Besucher) zehn Euro. Mehr Infos im Netz: connect-ec.info. Am Sonnabend ist 10 bis 18 und am Sonntag 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Heiko Weckbrodt