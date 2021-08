Neue Technik für das Städtische Klinikum Dresden

Dresden

Das Städtische Klinikum Dresden-Friedrichstadt ist um einen Anbau am Haus C erweitert worden. In dem Neubau ist neben einem modernen Hybrid-OP auch eine sogenannten Angiografieanlage un­tergebracht. Für neurovaskuläre Erkrankungen, also die des Blutgefäßsystems vom Gehirn und Rückenmark, befindet sich diagnostisch und therapeutisch nun fast alles unter einem Dach.

Der Anbau ist den Angaben der Krankenhausleitung Teil der strategischen Entscheidung für die Neurofächer am Städtischen Klinikum Dresden. Seit wenigen Wochen sind die Kliniken für Neurologie und Neurochirurgie sowie die Neuroradiologie am Campus Friedrichstadt räumlich konzentriert. Die Verdichtung erlaube nun eine engere und effektivere Zusammenarbeit. „Das optimiert das interdisziplinäre Zusammenwirken der Kliniken und bildet eine weitere wichtige Grundlage, unsere Zukunft zu gestalten“, unterstreicht Marcus Polle, Kaufmännischer Direktor des Städtischen Klinikums Dresden.

Die Technik ermöglicht neue Operationen und bietet mehr Sicherheit

Der neue Hybrid-OP ermöglicht durch eine Kombination des chirurgischen Eingriffs mit einer dreidimensionalen Bildgebung in Echtzeit noch präzisere Operationen. Insbesondere bei Eingriffen an Gefäßen, Wirbelsäule und Gehirn ermöglicht die neue Technik den Patienten mehr Sicherheit. In hochaufgelöster Qualität lässt sich die Prozedur besser ausüben und kontrollieren. „Der neue hypermoderne OP-Saal steht sinnbildlich für die Zukunft des Städtischen Klinikums Dresden. Hier werden Patientinnen und Patienten von erfahrenen Medizinern und Pflegekräften umfassend und erstklassig versorgt. Das Geld ist gut investiert“, ist sich die Dresdner Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Linke) sicher.

Auch der neue Angiografie-Arbeitsplatz birgt viele Vorteile. Die radiologische Darstellung lässt sich nun in zwei Ebenen wiedergeben, was insbesondere bei Hirnbefunden von essenzieller Natur ist. Zudem lassen sich dadurch Eingriffe an feinsten Gefäßen sicher durchführen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Neubau kostete laut den Verantwortlichen rund 12,5 Millionen Euro. Finanziell gefördert wurde das anderthalbjährige Bauprojekt durch das sächsische Sozialstaatsministerium und die Landeshauptstadt Dresden. Der Freistaat schoss 9,5 Millionen Euro für das Vorhaben zu, die Stadt beteiligte sich mit 850 000 Euro. Die sächsische Gesundheitsministerin Pe­tra Köpping (SPD) wertete das Ergebnis als „einen weiteren erfolgreichen Schritt bei der Umsetzung krankenhausplanerischer Vorhaben am städtischen Klinikum, der letztlich vor allem im Sinne der Patientinnen und Patienten ist.“

Von Charlotte Wienberg