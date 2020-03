Neue Stromzähler: Was Kunden in Dresden jetzt wissen müssen

Dresden

Schluss mit der Kernkraft, raus aus der Kohle, dafür noch viel mehr Sonne und Wind – so lautet verkürzt die Formel für die Energiewende in Deutschland. Doch so einfach funktioniert die Rechnung nicht. Damit die Gleichung am Ende überhaupt aufgehen kann, muss auch das Stromnetz revolutioniert werden. Dabei geht es keineswegs nur um neue Leitungen. Ein wichtiges Puzzleteil ist der Stromzähler. Bis 2032, so sieht es das Gesetz vor, sollen in al­len Haushalten modernere Geräte installiert werden. Die helfen auch, Kosten zu sparen, sagen Bundesregierung und Stromversorger. Kritiker befürchten das Gegenteil. Die DNN erklären, was geplant und wer in welcher Weise betroffen ist.

Die Energiewende kommt: Deshalb braucht es neue Zähler

Mit der Energiewende sollen in Deutschland zentrale Stromerzeuger wie Kernkraft- oder Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Stattdessen wird deutlich stärker auf dezentrale Anlagen gesetzt, sprich Windräder und Photovoltaikanlagen. Die sind allerdings abhängig vom Wetter, liefern nicht so beständig Energie wie große Kraftwerke. Um Überlastungen zu vermeiden, aber auch um die Versorgung zu sichern, wenn Wind und Sonne Pause haben, braucht es ein „mitdenkendes“ Stromnetz, für das Computer Abläufe optimieren. Dabei sollen auch moderne Stromzähler im Keller der Kunden helfen. Durch die neuen Zähler sollen die Stromnetze besser genutzt, der Verbrauch gesenkt und stromfressende Geräte ausgemacht werden.

Daten abrufen und vernetzen: Was die neuen Zähler können

Bei den neuen Zählern wird in zwei verschiedene Typen unterscheiden. Einerseits gibt es einfache moderne Messeinrichtungen, die im Gerät alle Daten zum Stromverbrauch speichern. Neben dem aktuellen Zählerstand können Kunden dort auch nach Eingabe einer PIN (so werden die Geräte vor einem fremden Zugriff geschützt) tages-, wochen- und monatsbezogene Stromverbrauchswerte abrufen. Darüber hinaus gibt es die sogenannten Smart Meter, intelligente Stromzähler. Diese Geräte ermöglichen eine Vernetzung aller ge­bäudetechnischen Prozesse, so lassen sich etwa auch elektronische Geräte, wie etwa Heizungsanlagen, Beleuchtung oder Haushaltsgeräte einbinden. Zugleich sollen die Geräte variable Stromtarife ermöglichen, bei denen der Preis in nachfrageschwachen Zeiten niedriger als zu Verbrauchsspitzen ist.

Abhängig vom Verbrauch: Wer bekommt welches Gerät?

Bei den allermeisten Stromkunden in Dresden werden bis 2032 lediglich die einfachen, modernen Zähler eingebaut. Denn die Smart Meter sind laut Gesetz nur zwingend vorgesehen, wo mehr als 6000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht werden. Für eine vierköpfige Familie wird deutschlandweit jedoch nur ein durchschnittlicher Verbrauch von 3500 Kilowattstunden angesetzt. In Dresden werden demnach mehr als 300 000 Zähler durch einfache, moderne Anlagen ersetzt. Lediglich etwa 20 000 Geräte müssen gegen Smart Meter ausgetauscht werden.

Das betrifft laut Digimeto, dem zuständigen Messstellenbetreiber, der von der Drewag, der Enso und weiteren Stadtwerken aus Ostsachsen gegründet wurde, allen voran Gewerbe- und Industriekunden, in den wenigsten Fällen aber Privathaushalte. Für Ei­genheimbesitzer, die mehr als sieben Kilowatt elektrische Leistung ins Netz einspeisen, ist der Einbau eines intelligenten Messsystems zukünftig gesetzlich verpflichtend.

Umrüstung bis 2032: Kunden werden rechtzeitig informiert

Bereits seit knapp einem Jahr rüstet die Digimeto in Dresden bestehende Stromzähler auf moderne Messeinrichtungen um. Bis 2032, so will es das Gesetz, muss die Messtechnik überall umgetauscht sein. Das wird unterschiedlich schnell gehen, Kunden, wo die Eichgültigkeit ohnehin abläuft, kommen zuerst an die Reihe, informiert die Digimeto. Kunden werden mindestens drei Monate vorm anstehenden Einbau erstmals angeschrieben, in einem weiteren Brief wird dann informiert, wann genau der Einbau erfolgt. Eine Eigeninitiative ist nicht notwendig.

Der Einbau kostet Geld: Wer bezahlt die neue Technik?

Die Digimeto wird die Kosten für den Einbau der neuen Geräte, also für deren Einbau, das Ablesen, den Betrieb und die Wartung immer dem jeweiligen Stromversorger in Rechnung stellen – nicht dem Kunden. Für eine moderne Messeinrichtung ohne Anbindung an ein intelligentes Messsystem sieht der Gesetzgeber eine Preisobergrenze von 20 Eu­ro im Jahr vor. Beim Smart Meter kann sich der Preis indes je nach Verbrauch sogar bis 200 Euro im Jahr summieren.

Am Ende ist es ei­ne Entscheidung des Versorgers, ob und in welchem Umfang er die Kosten an seinen Kunden weitergibt. Schon jetzt ist der Betrieb des Zählers Bestandteil des Endpreises. Die Drewag hat wegen der bereits verbauten Zähler bisher noch nicht an dieser Preisschraube gedreht und plant dies im Moment auch nicht, so Sprecherin Gerlind Ostmann. Kosten entstehen können Hauseigentümern allerdings schon jetzt an anderer Stelle: Denn reicht der bisherige Platz im Zählerschrank nicht aus und sind Umbauten im Keller nötig, müssen das die Immobilieneigentümer aus eigener Tasche bezahlen.

Sparen oder draufzahlen: Der Nutzen ist umstritten

Aus Sicht der Energieversorger liegt der Vorteil klar auf der Hand: Für die Kunden wird ihr Verbrauch nachvollziehbar dargestellt. So werden Einsparpotenziale aufgezeigt, Geräte, die besonders viel Saft ziehen, können klar ermittelt werden. Und: Perspektivisch sind auch variable Tarife möglich, bei denen Kunden von günstigen Strompreisen profitieren können. Kritiker befürchten jedoch, dass am Ende die Kosten für Einbau und Betrieb über kurz oder lang an die Kunden weitergeben werden – und sehen den Nutzen nach den bisherigen Möglichkeiten in keinem stimmigen Verhältnis.

So werden bisher gar keine variablen Tarife angeboten, die den Kunden letztlich entlasten können, moniert die Verbraucherzentrale. „ Smart Meter sind in der Theorie eine gute Sache, weil sie die Energiewende voranbringen sollen. Der Einbau der Smart Meter darf aber nicht zu Lasten der Verbraucher gehen. Festgelegt sind bislang nur die Betriebskosten. Jetzt müssen die Netz- und Messstellenbetreiber variable Tarife anbieten und eingesparte Kosten vollständig weitergeben“, sagt Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.

Wer steckt hinter der Digimeto? Gegründet wurde die Messstellenbetriebsgesellschaft Digimeto GmbH & Co. KG im Juni 2018. Aufgabe ist der Betrieb moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme. Das Unternehmen setzt im Auftrag der jeweiligen Energieversorger den Einbau, die Wartung und den Betrieb der Messstellen um. Anteilseigner sind Drewag Netz, Enso Netz, die Stadtwerke Elbtal, die Energie- und Wasserwerke Bautzen, die Meißner Stadtwerke und die Stadtwerke Zittau. Allein Drewag und Enso bringen es gemeinsam auf etwa 85 Prozent der Anteile.

Von Sebastian Kositz