Dresden

Mit der geplanten neuen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke von Dresden nach Prag gelangen Fahrgäste und Güter künftig nicht nur deutlich schneller von Sachsen nach Tschechien – zwischen beiden Ländern werden auch viel mehr Züge rollen. Bei den Planungen für die Strecke hatte sich die Bahn bislang vor allem auf den Bereich zwischen Heidenau und der tschechischen Grenze konzentriert, wo Deutschlands längster Bahntunnel entstehen soll. Doch nun rückt auch der Dresdner Südosten in den Fokus.

Gleise für zusätzliche Kapazitäten fit machen

Wie die Bahn nun auf Nachfrage der DNN bestätigte, sei das Projektfeld in Richtung Westen erweitert worden – was konkret den bereits bestehenden Schienenstrang zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und der Stadtgrenze mit Heidenau meint. Der Ausbau der neuen Verbindung erfolge nicht nur auf freier Strecke, erklärt eine Sprecherin der Bahn: „Es ist wichtig, auch die Bereiche, in denen bereits Gleise liegen, für die zusätzliche Kapazität fit zu machen.“ Bereits im Frühjahr sei gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium und dem Eisenbahn-Bundesamt entschieden worden, das Projektgebiet zu erweitern.

Was genau an der Trasse zwischen Hauptbahnhof und Heidenau angepackt wird, müssen nun die weiteren Planungen zeigen. „Konkrete Pläne für den Ausbau auf diesem Streckenabschnitt legt die DB voraussichtlich bis 2024 vor“, so die Sprecherin. In den vergangenen Monaten hatten Planer der Bahn allerdings bereits durchblicken lassen, dass je nach Tunnelvariante nicht nur in Heidenau, sondern auch in Dresden ein so genannter Überholbahnhof benötigt werde.

Planungen für Lärmschutz ausgesetzt

Die neue unterirdische Strecke durch das Osterzgebirge werden sich später einmal Hochgeschwindigkeits- und weitere Personenzüge mit bis zu 150 Güterzügen am Tag teilen. Die Überholbahnhöfe sind nötig, damit die behäbigeren Güterzüge den Schnellzügen Platz machen können. In einem „ersten Zwischenstand zu möglichen Gleisanpassungen“ sind beispielsweise im Bereich zwischen den Haltepunkten Zschachwitz und Niedersedlitz zusätzliche Schienen vorgesehen. Aber auch zwischen den beiden S-Bahn-Stationen Strehlen und Reick ist ein fünftes Gleis eingezeichnet.

Während die zusätzlichen Gleisanlagen in diesem Bereich noch reine Zukunftsmusik sind, hat die Entscheidung zur Ausdehnung des Planungsgebiets allerdings auch schon eine direkte Folge. Denn die Planungen für die neue Strecke überschneiden sich mit den laufenden für den Lärmschutz zwischen dem Hauptbahnhof und Heidenau. Deshalb setzt das Eisenbahn-Bundesamt diese nun aus. Stattdessen werde die Bahn laut ihrer Sprecherin den Schallschutz in diesem Bereich mit Blick auf die Ausbaupläne für die Schnellstrecke neu planen.

Schienenstegdämpfer kommen im April

Bislang war vorgesehen, bis Mitte des Jahrzehnts unter anderem Lärmschutzwände entlang der Trasse zu errichten, um die Anwohner im Dresdner Südosten vor Bahnlärm zu schützen. Die angedachte minimale Nutzungsdauer von 25 Jahren würden die Anlagen allerdings nicht erreichen, weil voraussichtlich bis um das Jahr 2040 herum die neue Strecke in Betrieb genommen werden soll. Entsprechend fehle die Finanzierungsgrundlage.

Die Bahn betont allerdings, dass der Lärmschutz weiterhin für das Unternehmen einen hohen Stellenwert einnehme. Die Sprecherin verweist darauf, dass erst im Oktober in Heidenau so genannte Schienenstegdämpfer eingebaut worden seien. Im April des kommenden Jahres, so die Ankündigung, werde das auch in Dresden erfolgen.

Mit bis zu 320 Sachen nach Prag

Mit der neuen Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag soll die Reisezeit für Personenzüge zwischen Elbe und Moldau auf knapp eine Stunde verkürzt und damit mehr als halbiert werden. Neben dem Abschnitt mit dem Tunnel durch das Osterzgebirge werden dazu auch in Tschechien neue Strecken errichtet. Der erste Abschnitt zwischen Prag und Litoměřice soll bereits 2030 in Betrieb gehen – angedacht sind hier Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometer. Ein weiterer Abschnitt in Mittelböhmen, der von Ús­tí nad labem bis Litoměřice führt, soll bis 2045 fertig sein.

Von Sebastian Kositz