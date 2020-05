Neue Strecke Dresden-Prag: Bahn schreibt ersten Großauftrag aus

Dresden/Prag

Tschechiens Bahnnetzgesellschaft und die Deutsche Bahn machen bei der geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Dresden und Prag weiter Nägel mit Köpfen: Gemeinsam haben die Správa železnic und die DB Netz AG jetzt die Projektsteuerung für die Vorplanungen des Abschnitts zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und Ústí nad Labem ausgeschrieben. Das Teilstück beinhaltet auch den Bau des längsten Eisenbahntunnels Deutschlands – der je nach Variante mit einer Länge zwischen 25 und 32 Kilometern das Osterzgebirge durchqueren wird.

Die Deutsche Bahn und die Netzgesellschaft in Prag bereiten damit die nächste und eine entscheidende Phase des Mammutprojekts vor. In der Vorplanung werden detaillierte Varianten für das insgesamt etwa 43 Kilometer lange Teilstück zwischen Heidenau, wo die Neubaustrecke von der bestehenden abzweigen wird, und Ústí ausgearbeitet. Ein Prozess, der sich voraussichtlich mindestens bis 2024 hinziehen wird.

Gegenwärtig läuft bei der sächsischen Landesdirektion noch das so genannte Raumordnungsverfahren. Die Mitarbeiter der Behörde checken dabei zunächst verschiedene Varianten der möglichen Streckenführung zwischen Heidenau und Grenze durch – und beurteilen, welche der Korridore überhaupt infrage kommen oder wegen verschiedener Aspekte von vornherein ausscheiden. Die Ergebnisse werden im Sommer erwartet, nur wenige Wochen später könnten bereits die Vorplanungen starten.

Fast 38 000 Einwände von Bürgerinitiative

Am Ende des laufenden Verfahrens werden keine Vorzugsvarianten genannt. Die Bahn hatte allerdings bereits zwei Favoriten bei den Korridoren durchblicken lassen, die in den Vorplanungen konkret ausgearbeitet werden sollen. Dabei handelt es sich einerseits um ei­ne Variante, bei der ein längerer Abschnitt der Strecke auf deutscher Seite zunächst unter freiem Himmel geführt wird, bevor die Gleise in die Tunnelröhren münden. Parallel dazu will das Unternehmen die Planungen für eine so genannte Volltunnelvariante verfolgen, bei der die Schienen praktisch gleich kurz hinter dem Abzweig in Heidenau in der Erde verschwinden.

Für letztere Variante setzt sich mit großem Nachdruck die Bürgerinitiative Basistunnel nach Prag ein. Das Bündnis fürchtet durch die teilweise offen unter freiem Himmel geführte Strecke erhebliche Lärmbelastungen für die Menschen in der Region südlich von Pirna und Heidenau. Die Initiative hatte fast 38 000 Einwände gesammelt und der Landesdirektion übergeben und sogar noch einmal eine weitere, eigene Variante mit einem durchgehenden Tunnel eingereichet.

Die Bürgerinitiative will in jedem Fall verhindern, dass überhaupt ei­ne Variante mit offener Streckenführung in den Vorplanungen ausgearbeitet wird und schlussendlich mit zur Abstimmung für die endgültige Streckenführung steht. Denn am Ende entscheiden die Verantwortlichen bei der Bahn und die Parlamente in Berlin und Prag. Dabei steht unter anderem die Sorge im Raum, dass hier die möglichen finanziellen Vorteile einer Variante mit kürzerem Tunnel gegen die Belange der Menschen in der Region bei Pirna stehen könnten.

Erste Züge könnten um 2040 herum rollen

Dass die Deutsche Bahn und die tschechische Eisenbahnverwaltung die Schritte für das Teilstück von Dresden nach Ústí gemeinsam gehen, hängt viel auch mit der komplexen Herausforderung des grenzüberschreitenden Tunnels zusammen. Etwa 60 Prozent der Röhren verlaufen auf deutscher Seite, der Rest in Tschechien. Als besonders anspruchsvoll gilt beispielsweise das Sicherheitskonzept für die Röhren, die den rechtlichen und technischen Anforderungen beider Länder gerecht werden müssen.

Zu der jetzt veröffentlichten Ausschreibung hatten Deutsche Bahn und die Správa železnic Mitte Januar in Prag bereits eine Marktkonsultation durchgeführt. Potenzielle Bieter konnten sich über das Vergabeverfahren und Inhalte informieren. Nach Angaben der Deutschen Bahn hatten sich daran mehr als 70 Interessenten aus Tschechien und Deutschland, aber auch aus vielen anderen europäischen Ländern beteiligt. Das zeige, welche europäische Bedeutung die Vergabe der Aufträge habe, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn.

Sollten die Vorplanungen tatsächlich bis zur Mitte des Jahrzehnts abgeschlossen werden und anschließend zeitnah die weiteren nötigen Entscheidungen getroffen werden, würde auf deutscher Seite zunächst das so genannte Planfeststellungsverfahren folgen, mit dem das Baurecht für die neue Trasse geschaffen wird. Auch das ist aufwendig und wird sich aller Voraussicht nach noch einmal über weitere Jahre hinziehen. Die Planer der Bahn gehen davon aus, dass der Baustart für den Abschnitt durchs Osterzgebirge frühestens Ende der 2020er Jahre erfolgen könnte. Die Bauzeit wird auf zehn Jahre oder mehr geschätzt. Die ersten Züge könnten somit um 2040 herum rollen.

Von Sebastian Kositz