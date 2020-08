Neue Stadtbahnen – DVB investieren Millionen in Betriebshof Gorbitz

Dresden

Ein neuer Fuhrpark zieht auch weitere Ausgaben mit sich. Diese Erfahrung machen gerade die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), die nicht nur Millionen Euro ins Streckennetz investieren müssen, damit dort die neuen, breiteren Stadtbahnwagen fahren müssen. Auch die Infrastruktur auf den Betriebshöfen muss angepasst werden.

Den Anfang macht der Betriebshof Gorbitz. Dort sollen die ersten der neuen Stadtbahnwagen vom Hersteller Bombardier stationiert werden. Das hat vor allem mit dem Zustand des Streckennetzes in Dresden zu tun: Derzeit können die neuen Bahnen nur auf der Linie 2 fahren. Später sollen sie das auf der Linie 3 tun, wofür jedoch die Großenhainer Straße noch ausgebaut werden muss. Gebraucht werden sie am dringendsten auf der Linie 7 und der Linie 11, die das höchste Fahrgastaufkommen aufweisen. Auf beiden Strecken gibt es jedoch zu viele Abschnitte, in denen die Gleise zu eng für die breiten Bahnen liegen.

Doch zurück nach Gorbitz. Dort müssen Werkstatttore und Arbeitsbühnen für die neuen Stadtbahnwagen angepasst werden. 2,7 Millionen Euro kostet das die DVB, der Freistaat schießt davon 1,7 Millionen Euro zu. Laut DVB-Vorstand Lars Seiffert sollen die Arbeiten so früh wie möglich – am besten noch in diesem Jahr – beginnen. Neben festen Arbeitsständen werden dabei auch mobile Hebebühnen angeschafft. Der erste neue Stadtbahnwagen soll im Testbetrieb im Sommer 2021 durch Dresden fahren. Bis dahin muss die Wartungsinfrastruktur bereit sein.

