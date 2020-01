Die Dresdner Frauenkirche wird von diesem Montag an ihrem jährlichen Frühlingsputz unterzogen. Bis zum Samstag (18. Januar) stehen umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Unter anderem sollen etwa die Elektronik überprüft und kleinere Reparaturen am Gestühl sowie Türen und Wänden vorgenommen werden.