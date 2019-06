Dresden

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) hat doppelten Grund zur Freude: Zum einen trägt der WiD-Neubau an der Ulmenstraße/Kleinzschachwitzer Straße in Leuben seit Montag die Richtkrone. Zum anderen sind nun für vier weitere Bauvorhaben die Förderverträge unterzeichnet worden.

Der Bau des Leubener WiD-Projekts verläuft nach Plan, wie die Stadt mitteilt. Der Rohbau ist abgeschlossen. In den vergangenen 14 Tagen wurde das Dach errichtet, der Innenausbau hat ebenfalls begonnen. WiD-Geschäftsführer und Bauherr Steffen Jäckel zeigte sich zufrieden: „Vom Maurer, Zimmermann und Klempner bis zum Tischler und Elektriker – die Handwerker leisten eine gute Arbeit auf unserer Baustelle. Dass es sich hier um das erste kommunale Wohnungsbauvorhaben in Dresden seit Jahrzehnten handelt, spornt alle zusätzlich an.“

Kristin Klaudia Kaufmann (Linke), Dresdens Beigeordnete für Wohnen und zugleich WiD-Aufsichtsratsvorsitzende, ergänzte: „Ich freue mich über diesen Fortschritt. Dieses Tempo müssen wir halten. Dresden braucht dringend mehr bezahlbare und bedarfsgerechte Wohnungen.“

Bei dem WiD-Gebäude an der Ulmenstraße handelt es sich den ersten kommunalen Neubau, der mit Mitteln des Förderprogramms gebundener Mietwohnraum vom Freistaat Sachsen gefördert wird. Die Fertigstellung wird im vierten Quartal dieses Jahres erwartet. Dann finden hier Menschen mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein in 22 Wohnungen ein neues Zuhause.

Aktuell baut die WiD auch am Standort Nickern 48 Wohnungen. Die nächsten Baustellen nimmt die WiD im Herbst 2019 in Angriff. Die Voraussetzungen sind geschaffen. Die Fördermittelverträge für vier weitere Wohnungsbaustandorte der WiD liegen vor: An den Standorten Alemannenstraße, Lugaer Straße, Kipsdorfer Straße und Bulgakowstraße werden insgesamt 122 neue kommunale Wohnungen errichtet. Die Bauleistungen können ausgeschrieben werden, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Von Junes Semmoudi