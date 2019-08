Dresden

Dresdens größter Vermieter Vonovia hat ein „1000-Dächer-Programm“ für den Klimaschutz gestartet und Dresden als größten Vonovia-Standort zu einem Schwerpunkt erklärt. Laut Vonovia-Sprecherin Christina Berthold sollen in einer ersten Tranche 159 Dächer in der Landeshauptstadt mit Solarmodulen ausgerüstet werden. In einer zweiten Tranche sind 172 Dächer vorgesehen. Bis zum Jahresende ist eine dritte Tranche geplant, die aber laut Berthold noch nicht aufgeteilt wurde.

„Wir haben eine 3D-Simulation über einen Großteil unserer Dachflächen durchgeführt und zunächst mehr als 5000 besonders gut geeignete Dächer identifiziert. Diese bisher ungenutzten Dachflächen bieten großes Potenzial für nachhaltige Energiegewinnung“, erklärte Rafael Wilke, Teamleiter Photovoltaik bei Vonovia.

Der Solarstrom aus dem Programm soll größtenteils ins öffentliche Netz eingespeist werden. Mittel- oder langfristig will Vonovia auf eine dezentrale Energieversorgung der konzerneigenen Quartiere setzen. „Solarstrom, der auf unseren Dächern erzeugt wird, sollte direkt unseren Mieterinnen und Mietern zugutekommen. Sei es in der Wohnung oder an unseren E-Ladestationen“, erklärte Rolf Buch, der Vorstandsvorsitzende von Vonovia. Das börsennotierte Unternehmen unterstütze das Ziel der Bundesregierung, den Gebäudebestand bis 2050 nahezu klimaneutral zu gestalten.

Von Thomas Baumann-Hartwig