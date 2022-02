Neue Professur am NCT Dresden will Krebstherapie voranbringen

Dresden

Die Krebschirurgie sicherer machen. Das ist das Ziel des Biochemikers Oliver Bruns, der seit 1. Februar die neue Professur für Funktionelle Bildgebung in der Operativen Onkologie am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT) leitet.

Bei der Entfernung eines Tumors entscheiden oft wenige Millimeter über den OP-Erfolg. Schneidet der Chirurg zu nah am Krebs, können Reste im Körper verbleiben. Schneidet er mit zu großem Abstand, kann er wichtige umliegende Strukturen beschädigen. Um herauszufinden, wo der Tumor endet, nutzen Mediziner bislang vor allem Gewebeproben, die während einer Operation entnommen und auf verbliebene Krebszellen untersucht werden. Oliver Bruns will diese Technik durch eine weiterentwickelte Fluoreszenzbildgebung ersetzen und damit eine „hochpräzise Tumorchirurgie“ ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung des NCT. Bei der Fluoreszenzbildgebung bringt infrarotes Licht in Kombination mit speziellen Farbstoffen Gewebe, Gefäße oder Körperflüssigkeiten zum Leuchten. Das dabei genutzte Licht hat Wellenlängen von 700 bis 900 Nanometern. Oliver Bruns und sein Team am NCT setzen auf Infrarotlicht mit über 1000 Nanometern. Das ermögliche einen besseren Kontrast und damit schärfere Bilder, erklärt der Biochemiker.

Infrarotlicht und Farbstoffe lassen Gewebe leuchten

„Die Darstellung einzelner Tumorzellen im gesamten Tumorrand und in Lymphknoten während einer Operation ist bislang ein ungelöstes Problem“, ergänzt Jürgen Weitz von der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie des Uniklinikums Dresden, zu dem das NCT gehört. Die weiterentwickelte Fluoreszenzbildgebung könne die Tumorchirurgie deutlich sicherer machen. Um die Methode voranzubringen, will Oliver Bruns die klinischen Möglichkeiten für das Verfahren für verschiedene Krebsoperationen am Uniklinikum Dresden erweitern. Anschließend sollen die technologischen Voraussetzungen geschaffen werden, um mit kurzwelligem Infrarotlicht zu arbeiten.

Oliver Bruns hat Biochemie und Molekularbiologie an der Universität Hamburg studiert und promovierte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er forschte am Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie in Hamburg und über mehrere Jahre am Massachusetts Institute of Technology und erhielt eine Reihe wissenschaftlicher Auszeichnungen und Förderungen.

Von lc