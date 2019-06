Dresden

Bereits bis diesen Sonnabend wollte die Stadt den Parkplatz im südlichen Bereich des Ferdinandplatzes neu herrichten lassen, dort Platz für mehr als 200 Autos schaffen. Doch die Zufahrt bleibt nun doch noch um einige Tage länger verwehrt. Der Grund: Wegen eines Defekts an ei­ner Maschine konnten der an ei­nigen Stellen vorgesehene neue Asphalt erst an diesem Freitag aufgetragen werden. Im An­schluss müssen noch die neuen Parkfläche markiert werden – weshalb die Stadt nun davon ausgeht, dass der Parkplatz erst am kommenden Mittwochabend in Be­trieb genommen werden kann.

Der Parkplatz dient in erster Linie als Ersatz für die angedachte Streichung der Stellflächen links und rechts neben den Fahrbahnen der St. Petersburger Straße. Nach einem tödlichen Radunfall im vergangenen Sommer hatte Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) nach intensiven Prüfungen der Situation vor Ort angekündigt, das Parken an der vielbefahrenen Nord-Süd-Achse zwischen Hauptbahnhof und Georgplatz künftig verbieten zu wollen. Der neue Parkplatz kann von Anwohnern mit einem entsprechenden Parkausweis, aber auch von allen anderen Autofahrern zu den üblichen Parkgebühren genutzt werden.

„Um das Radfahren auf der St. Petersburger Straße sicherer zu machen, ordnen wir die Parkplätze zwischen Georgplatz und Wiener Platz ab. Eine andere Lösung gibt es nach dem tragischen Unfalltod einer Radfahrerin kurzfristig nicht“, erklärt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. Die Straßenverkehrsbehörde habe inzwischen die verkehrsrechtliche Anordnung erlassen. „Die Ummarkierungen erfolgen so schnell wie möglich“, so der Verwaltungschef.

Das kostet das Parken auf der städtischen Fläche am Ferdinandplatz Anwohner des Bewohnerparkgebietes 5 können den Parkplatz mit einem gültigen Bewohnerparkausweis gebührenfrei nutzen. Die Nummer des Bewohnerparkgebietes wird im Display der Parkscheinautomaten ausgewiesen. Die Parkgebühren für alle anderen Autofahrer richten sich nach der Tarifzone 1 der Parkgebührenordnung der Stadt Dresden. In der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr sind montags bis sonnabends 50 Cent je 20 Minuten zu zahlen. Die Tageskarte kostet sechs Euro. An Sonn- und Feiertagen sind für einen Tag drei Euro und je Stunde 50 Cent zu entrichten.

Unterdessen beschäftigt sich die Stadtverwaltung auch weiterhin damit, auf lange Sicht eine Lösung für das Parken an der St. Petersburger Straße zu finden. Denn eine Lösung auf Dauer ist der jetzt hergerichtete Parkplatz auf dem Ferdinandplatz nicht.

Die Grünen hatten zuletzt im Bauausschuss den Vorschlag un­terbreitet, den Radweg auf der zum Großen Garten hingewandten Seite der St. Petersburger Straße auf den Fußweg zu verlegen. Aus Sicht der Grünen sei der Gehweg dafür breit ge­nug. In der Folge könnten dann zumindest dort die Parkplätze wieder genutzt werden.

Der Dresdner Baubürgermeister bestätigt, dass die Stadt dabei ist, diese Option zu prüfen: „Es hängt dann von der jetzigen Breite des Gehwegs ab, ob wir die Fläche teilen und einen Radweg einordnen können. Wenn der Gehweg dafür zu schmal ist, wäre es nicht möglich“, erklärt Raoul Schmidt-Lamontain.

Geschaut werde zugleich, „ob wir durch kleinere bauliche Eingriffe, wie das Befestigen von Seitenflächen und das Verändern der Borde, das Parken an einigen Stellen wieder zulassen können“, wie der Baubürgermeister mitteilt. Das Abordnen der Parkplätze sei nicht unumkehrbar. „Wenn unsere Verkehrsplaner noch andere Lösungen finden, können wir darauf reagieren“, erläutert Schmidt-Lamontain.

Von seko