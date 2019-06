Dresden

Über 100 Intensivpatienten in nur vier Stunden – Eine solche Ausnahmesituation erleben Notaufnahmen nur bei Katastrophen. 2002, während des Hochwassers, steckte das Dresdner Uniklinikum (UKD) genau in dieser Lage. „Das war uns ein Lehrstück“, sagt der medizinische Vorstand Professor Michael Albrecht heute.

Versorgen, röntgen, notoperieren

17 Jahre später steht er im Warteraum der neuen chirurgischen Notaufnahme des UKD. In den letzten Jahren wurden rund 110 Millionen Euro in die neue Station im Haus 32 investiert. Doppelt so viele Behandlungsplätze und kurze Wege für schnellere Behandlungsoptionen sind wichtigsten Verbesserungen im Vergleich zum alten Standort im Haus 58, der seit Dienstag geschlossen ist. Das Herzstück der neuen Station ist der Schockraum: Hier können Schwerstverletzte versorgt, geröntgt und sogar notoperiert werden. Ein Computertomograf (CT) gleich nebenan macht es überflüssig, den Patienten erst in die Radiologie bringen zu müssen.

Da das Uniklinikum eines von nur zwei Traumazentren in Ostsachsen ist, liegt der Schwerpunkt der Notaufnahme auf den Schwerstverletzten. Diese werden in der Regel per Hubschrauber eingeliefert. Da sich der Landeplatz immer noch auf dem benachbarten Haus 59 befindet, wurde eine Brücke zum Haus 32 gebaut. Anschließend geht es per Fahrstuhl direkt in den Schockraum.

Monitor zeigt Behandlungsreihenfolge an

Für Patienten mit weniger akuten Verletzungen gibt es Überwachungsplätze, die direkt gegenüber eines Tresens stehen. So haben die Pflegenden stets direkten Sichtkontakt zu den Patienten und können diese besser versorgen. Die Privatsphäre wird mittels beweglicher Trennwände gewährleistet.

Im Warteraum gibt es 64 Plätze und ein Monitor zeigt den Patienten an, wie lange sie noch warten müssen. Denn mittels des sogenannten Manchester-Triage-Systems nehmen die Pflegenden eine Ersteinschätzung der Patienten vor und können so die Behandlungsprioritäten festlegen.

Schleuse mit Dekontaminationseinheit

Tritt eine Katastrophe oder ein Massenunfall ein, kann der normale Betrieb trotzdem erhalten werden. Die Katastrophenopfer gelangen dann durch eine Schleuse in die Notaufnahme und kommen nicht mit anderen Patienten in Kontakt. Sogar eine Dekontaminationseinheit gibt es. Im Gegensatz zu 2002 ist das Uniklinikum nun auf den Ernstfall vorbereitet.

Die chirurgische Notaufnahme ist seit dem 4. Juni im Haus 32 in Betrieb und hat 24 Stunden 365 Tage im Jahr geöffnet.

Von Lisa-Marie Leuteritz