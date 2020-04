Neue Moschee in Dresden? So geht es mit den Plänen weiter

Dresden

Das Marwa ElSherbiny Kulturzentrum plant auf dem Grundstück Marschnerstraße 2 den Neubau einer Moschee. Ein Architekturbüro aus Stuttgart hat Mitte vergangenen Jahres einen Bauantrag eingereicht. Dieser kann im Moment aus einem einfachen Grund nicht genehmigt werden: Der Stadtrat hat für das Gebiet am Straßburger Platz eine Veränderungssperre beschlossen. Da dieses Instrument am 30. August ausläuft, bittet das Stadtplanungsamt den Stadtrat um weitere Bedenkzeit.

Die Veränderungssperre soll um ein Jahr verlängert werden, schlägt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) jetzt in einer aktuellen Vorlage vor. Ziel sei es, die Planungsziele für einen Bebauungsplan zu sichern. Es gehe um die Klärung der städtebaulichen Ordnung im Schnittpunkt verschiedener aufeinandertreffender städtebaulicher Strukturen. In den Planungszielen müsse der Eingangsbereich in den Stadtteil Johannstadt-Süd festgesetzt werden. Es gehe um die Sicherung und Entwicklung von klimatisch und ökologisch wertvollen Grünflächen. Der Vorentwurf zum Bebauungsplan sei in zwei Varianten mit unterschiedlichen Entwicklungsszenarien erarbeitet worden.

Anzeige

Grünen Charakter des Bereiches konsequent weiter entwickeln

Variante 1 zielt der Vorlage zufolge auf einen baulich gefassten Quartierseingang ab. Die Grundstücke nördlich der Comeniusstraße an der Canalettostraße sollten durch Baufelder besetzt werden, so dass sich eine bauliche Fassung der wichtigen Zuwegung in die innere südliche Johannstadt ergebe.

Weitere DNN+ Artikel

Variante 2 mit dem schönen Titel „Grünkeil“ zielt dagegen darauf ab, den grünen Charakter des Bereiches konsequent weiter zu entwickeln. Auf neue Baufelder wird in dieser Variante grundsätzlich verzichtet. „Mit dieser Variante wird konsequent der Gedanke der Verbesserung der stadtklimatischen Bedingungen aufgegriffen“, heißt es in dem Schriftstück aus dem Geschäftsbereich des Baubürgermeisters.

Beide Varianten sollen intensiv diskutiert werden. Nach Bewertung und Abwägung der zu beiden Varianten abgegebenen Stellungnahmen könne eine Richtungsentscheidung getroffen werden. Da die Planungen nicht bis zum 30. August abgeschlossen seien, solle die Veränderungssperre um ein Jahr verlängert werden, so die Empfehlung. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau soll am Mittwoch über die Vorlage beraten, ein Stadtratsbeschluss ist für 4. Juni geplant.

100 Personen besuchen Zentrum ein- bis zweimal wöchentlich

Beim Petitionsausschuss des Stadtrats ist eine von 1628 Personen unterzeichnete Petition eingegangen, die sich gegen die Variante „Grünkeil“ ausspricht. „Das würde uns als Mitglieder und Besucher des Marwa-Zentrums äußerst negativ beeinflussen“, heißt es in dem Schreiben. Mindestens 100 Personen würden das Zentrum ein- bis zweimal wöchentlich besuchen. Die bestehenden Räume seien so eng, dass die Besucher ihren Aktivitäten nicht nachkommen könnten.

Das Marwa-Zentrum sei die größte islamische Gemeinde in Dresden und die einzige, die zentral in der Stadt liege. „Dort gehen verschiedene Gruppen zum Beten: Ur-Dresdner sowie Migranten aus verschiedenen ethnischen Hintergründen.“ Das Zentrum bekomme Besuch von verschiedenen Schulen und Vereinen, die sich einen besseren Überblick über den Islam und Muslime verschaffen wollten. All diese Aktivitäten seien bedroht, wenn einer Neubebauung in diesem Gebiet ein Riegel vorgeschoben werde. Deshalb, so das Ziel der Petition, soll Variante 2 abgelehnt werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig