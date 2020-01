Dresden

Mareile Höppner wird an der Seite von Roland Kaiser am 7. Februar den Dresdner Semperopernball 2020 moderieren. Sie ersetzt Tagesschausprecherin Judith Rakers, die nach der Ordensvergabe an den ägyptischen Machthaber Abd al-Fatah as-Sisi abgesagt hatte.

Höppner hatte den Ball im Jahr 2016 an der Seite von Guido Maria Kretschmer moderiert und war auch schon auf dem roten Teppich zu Gast.

„Sie ist eine wunderbare Gastgeberin für den Jubiläumsball und wir freuen uns sehr auf die neuerliche Zusammenarbeit“, sagte Ballchef Hans-Joachim Frey. Die Moderatorin kommentiert den Eklat um die Ordensverleihung folgendermaßen: „Es gab in diesem Jahr viel Trubel um den Opernball. Daraus haben alle ihre Lehren gezogen, Haltung gezeigt und das war wichtig“, ist sie sicher. „Und dennoch darf man eins nicht vergessen. Am Ende ist dieser Ball ein Abend für die Dresdner.“

Lesen Sie auch:

• OB nimmt am Semperopernball teil – aber nur wegen der Feiernden auf dem Theaterplatz

• Dresdner Semperopernball: Impresario Frey entschuldigt sich

• Dresdner Semperopernball verliert Judith Rakers als Moderatorin nach Eklat

• Dresdner Politiker kritisieren Ordensvergabe an Ägyptens Staatspräsident Al-Sisi

Von DNN