Gleiches Motto, neue Gäste: Die Hope-Gala sammelt auch dieses Jahr Spenden für Kinder in Not. Die Veranstalter haben dafür ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, in dem sich sogar der 30. Jahrestages des Mauerfalls wiederfindet. Einen Rekord können die Initiatoren jetzt schon verkünden.