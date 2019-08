Dresden

Pieschen hat eine neue Kita anstelle einer alten bekommen: Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann und der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) haben am Donnerstag die Krippe „Haus der Kinder“ am Trachenberger Platz 2 eröffnet.

Das Haus ist ein Ersatzneubau für die im März 2017 ersatzlos geschlossene Kindertageseinrichtung am selben Ort. Eine Bauzustandsanalyse hatte im Jahr 2015 ergeben, dass die Sanierung des 1965 errichteten Flachbaus unwirtschaftlich sei, teilt die Landeshauptstadt Dresden mit.

Im Rahmen der Bauarbeiten war eine Neuanbindung der Krippe an die Wasser- und Stromversorgung vonnöten. Bewerkstelligt wurde dies mittels einer Tiefbohrung. Dabei dringen die Arbeiter nicht nur in die oberen Bodenschichten vor, sondern tief in das Gestein. Die Bohrarbeiten erstreckten sich von der Großenhainer Straße bis hin zur Straßenbahnhaltestelle „Trachenberger Platz“.

Die Fassade des zweigeschossigen Krippengebäudes wurde mit Klinkerriemchen gestaltet. Dadurch fügt sich das Gebäude in die bereits vorhandene Bebauung des Trachenberger Platzes ein.

Bei den Gruppenräumen wurde auf ausreichend Verglasung geachtet, auch eine Terrasse hat der Neubau vorzuweisen.

Der hinter dem Gebäude liegende Spielbereich wurde einem naturnahen Erlebniskonzept folgend ausgestaltet. Das lag nahe, denn die vielen Bäume im Außenbereich der Einrichtung sind durch die Bauarbeiten nur minimal beeinträchtigt worden.

Die Kosten der neugebauten Kita belaufen sich auf 3,3 Millionen Euro. Ein Großteil dieser Summe, rund 2,3 Millionen Euro, wurde aus dem Bundesförderprogramm „Brücken in die Zukunft“ finanziert.

Seit Montag dieser Woche hat die Kinderkrippe ihre Arbeit aufgenommen – das Erzieherteam um Sara Untenzu kümmert sich derzeit um 27 Kinder. Neue Krippenbesucher werden in den kommenden Monaten erwartet. Bis Januar 2020 soll die Kapazität der Krippe ausgelastet sein. 60 Kinder werden dann Tag für Tag betreut.

Von DNN