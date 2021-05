Neue Hochwasserkarten für die Weißeritz in Dresden

Dresden

Die aktualisierten Hochwasserkarten für die Vereinigte Weißeritz in Dresden sind fertig. Wie die Landestalsperrenverwaltung mitteilt, wurden die Karten am Dienstag an die Stadt Dresden übergeben. Die Dokumente sind ab sofort unter www.dresden.de/hochwassergefahren zugänglich.

Die Karten geben Auskunft darüber, inwieweit bestimmte Uferbereiche der Weißeritz von Hochwasser betroffen sind. Zudem informieren sie über Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten des Flusses.

Bisher galten die Karten aus dem Hochwasserschutzkonzept, das bereits im Jahr 2004 erstellt wurde.

Von DNN