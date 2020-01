Neue Heimat in Dresden: Zu Hause bei Monarchs-Trainer Ulrich Däuber

Dresden

Erst seit 2017 wohnt Ulrich Däuber in Dresden, doch der gebürtige Unterfranke ist in Sachsen schnell heimisch geworden. Das ist nicht selbstverständlich für einen Zugezogenen, der zuvor fast zwei Jahrzehnte lang in den Vereinigten Staaten lebte und sich erst wieder auf den Alltag in Deutschland und dann auch noch in einer neuen Stadt einlassen musste. Doch der gebürtige Würzburger, der in Schwäbisch Hall aufwuchs, gilt nicht nur als weltgewandter, neugieriger Charakter – er kam auch ganz bewusst wegen seiner großen Leidenschaft nach Elbflorenz: American Football.

Däuber, den Freunde, Bekannte und Mitarbeiter „Ulz“ nennen, war früher selbst Spieler und ist inzwischen ein erfahrener Trainer in der wohl beliebtesten Mannschaftssportart in den USA. Als Nachwuchsleiter fing der heute 49-Jährige im August 2017 bei den Dresden Monarchs an, Ende Oktober gleichen Jahres übernahm er bereits den Posten des Cheftrainers beim Football-Bundesligisten. Der Club machte ihm das Einleben hier leicht, „denn ich bin dort zu Hause, wo mein Team ist“. Wen wundert es da, dass Däuber auch daheim einen blauen Monarchs-Pullover trägt.

Im Arbeitszimmer steht ein Bild von „Rafiki“. Ihren Lieblingsgorilla hat Däubers Frau Anuschka Neuwald im Loro Parque auf Teneriffa lange erforscht. Quelle: Steffen Manig

Fast zwei Jahrzehnte lang war Däuber zuvor an der University of Wisconsin-Platteville tätig, wo er jungen Amerikanern ihren Nationalsport beibrachte und an der Seite von Cheftrainer Mike Emmendorfer als Assistant Head Coach ein Division III Team betreute. Auffälligstes Souvenir aus seiner Zeit in der Kleinstadt zwischen Michigan-See und Mississippi ist ein orangefarbener Helm der Pioneers, wie sein College-Team auch genannt wurde. Der Helm hat einen gut sichtbaren Ehrenplatz im Wohnzimmer, hoch oben auf einem schmalen Holzregal. „Das Stück habe ich von meinem Head Coach bekommen, es bedeutet mir sehr viel“, erzählt der Deutsche, der in Übersee die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, aber seinen deutschen Pass behalten durfte.

Blick über den Tellerrand ist für Däuber wichtig

Gleich neben dem Helm liegt ein mit zahlreichen Autogrammen versehener Football auf dem Regal. Das Spielgerät hat Däuber 2003 geschenkt bekommen, als er mit den Footballern aus Wisconsin zehn Tage lang in Deutschland unterwegs war. „Wir hatten etwa 100 Leute dabei, davon waren 30 Spieler, Angehörige, Betreuer und der Präsident der Universität. Viele Spieler waren zuvor noch nie im Ausland gewesen, fünf hatten noch nie in einem Flugzeug gesessen. Für alle war das ein Riesenerlebnis. Wir waren in Frankfurt, Schwäbisch Hall, München und Dachau, haben Spiele gegen die Fürstenfeldbruck Razorbacks und Schwäbisch Hall gemacht. Den Spielball vom Spiel gegen Schwäbisch Hall durfte ich behalten.“ Die Tour mit den Pioneers weckte bei vielen Spielern die Neugier auf andere Länder: „Viele von denen haben danach angefangen, selbst zu reisen und sind als Spieler nach Europa gegangen“, erzählt Däuber stolz.

Für ihn ist der Blick über den Tellerrand wichtig. Er selbst ging mit 15 als Austauschschüler erstmals in die USA, verbesserte dort nicht nur sein Englisch, sondern auch, sich in einem fremden Umfeld zurechtzufinden und an eine andere Mentalität zu gewöhnen. „Ich fände es gut, wenn jedes Kind die Möglichkeit hätte, mal eine gewisse Zeit in einem anderen Land zu leben, eine andere Sprache zu lernen und mitzubekommen, wie es ist, einer Minderheit anzugehören. Ich glaube, wenn alle diese Erfahrung machen könnten, hätten wir weniger Probleme mit Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung“, sagt Däuber. Für ihn steht fest: „Alle Leute sollten gleichberechtigt sein, Hauptsache sie sind gute Menschen.“

Die Familienkatze heißt „Findus“. Quelle: Steffen Manig

Er ist es gewohnt, mit Spielern unterschiedlichster Herkunft zu arbeiten, in seinem Dresdner Footballteam gibt es seit vielen Jahren Ausländer. Wie schwer es für einen Ausländer oft ist, mit den Behörden in seinem Gastland zurechtzukommen, das hat er in den USA selbst erlebt. Ein Arbeitsvisum zu erhalten, sei äußerst schwierig und langwierig gewesen: „Ich habe die Green Card erst nach zehn Jahren bekommen“, erzählt Däuber.

„Auszuwandern ist gar nicht so einfach“, sagt er. Nicht nur das Ankommen sei oft nicht leicht, sondern vor allem das Zurücklassen von Familie und Freunden in der alten Heimat. Man lerne oft auch erst in der Fremde, was man an seinem Zuhause habe, glaubt Däuber. „ Thomas Mann, der vor den Nazis nach Amerika fliehen musste, hat mal gesagt: ,Immer wenn du den Atlantik überquerst, bist du auf der falschen Seite’. Da ist was dran“, sagt der Weltenbummler, der Freunde nicht nur in Amerika, sondern auch in Neuseeland, Australien, China und anderen Ländern hat, die er mit seiner Familie leider kaum besuchen kann.

Nicht nur Däuber fand im Football einen neuen Job mit Perspektive

Dass Däuber mit seiner Frau und dem fast 16 Jahre alten Sohn Rafiqu nach Deutschland zurückkehrte, das lag aber nicht nur an der Sehnsucht nach Angehörigen und Freunden oder dem veränderten politischen Klima in den Staaten, sondern auch an den beruflichen Möglichkeiten, die Dresden dem Paar bot. Nicht nur Däuber fand hier im Football einen neuen Job mit Perspektive, auch seine Frau nahm eine neue Herausforderung an. Die gebürtige Berlinerin, die in Wolfsburg aufwuchs, ihren Mann an der Uni in Kassel kennenlernte, nach dessen Wechsel nach Heidelberg auch nach Baden zog und ihn schließlich nach Amerika begleitete, wurde Lehrerin für Englisch und Biologie am Bertolt-Brecht-Gymnasium.

Dort kann Anuschka Neuwald, die in Wisconsins Hauptstadt Madison im Fach Erziehungswissenschaften promovierte, ihren Schülern in perfektem Englisch nicht nur vieles vom Leben in den USA erzählen, sondern auch von ihren Gorilla-Forschungen, die sie während ihres Studiums im Loro Parque auf Teneriffa machen durfte.

Wie sehr Däubers Frau Menschenaffen mag, erkennt man, wenn man durch das Arbeitszimmer der Wohnung in Johannstadt geht. Im Bücherregal stehen die Werke von Diane Fossey, Birute Galdikas und Jane Goodall. Auf dem Fensterbrett findet sich das gerahmte Foto eines jungen Gorillas: „Das ist Rafiki“, sagt Ulrich Däuber. „Er ist der Lieblingsaffe meiner Frau. Sie hat eine Weile eng mit ihm gearbeitet. Rafiki ist das Suaheli-Wort für Freund.“

Im Kinderzimmer spielt Däubers Sohn Rafiqu gern mit Lego. Besonders gern baut er die Stars-Wars-Raumschiffe nach. Quelle: Steffen Manig

Ganz ähnlich heißt auch ihr und Ulrichs Sohn, der ein großes Zimmer besitzt, sich aber auch gern im Wohnzimmer ans Klavier setzt. Das Einleben in Dresden sei Rafiqu gut gelungen, erzählt der Vater. Deutsch bereite Rafiqu keine großen Schwierigkeiten: „Wir als Familie haben in Amerika nur Deutsch gesprochen.“ Dass der Junge auch wirklich gern die Sprache seiner Eltern spricht, das haben sie beim Spielen entdeckt: „Er mag Lego. Und wenn er damit spielt, dann sprechen die Männlein miteinander Deutsch.“

Dass er gern die Raumschiffe aus den Star-Wars-Filmen nachbaut, unterscheidet den Jungen auch nicht von gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Anders als viele seiner Altersgenossen ist Rafiqu aber Football-Anhänger und frönt nicht der Vorliebe für Fußball. „Er ist mein größter Fan“, lacht Däuber und freut sich jedes Mal, wenn Rafiqu mit den US-Amerikanern bei den Monarchs fachsimpelt: „Mit denen kann er sich natürlich prima unterhalten und sie freuen sich, wenn sie ihn sehen.“

Zum Joggen sind die Elbwiesen ideal

Mitreden beim Thema Football kann übrigens auch Däubers Frau. „Sie war früher Handballerin, liebt Sport. Sie hat sich Football angeeignet und weiß super viel darüber. Sie kommt oft zu Spielen, ist aber nicht die Frau, die sich nur die Jungs anschaut. Sie will auch das Spiel verstehen“, erzählt ihr Mann. Mit dessen Football-Leidenschaft habe sie sich früh arrangiert, als sie während des Studiums eine gewisse Zeit jedes Wochenende von Kassel nach Heidelberg pendeln musste, „weil ich nach einem Semester von Kassel nach Heidelberg gewechselt bin, damit ich wieder bei den Unicorns Football spielen konnte“, so „Ulz“.

Steckbrief ■ Geboren wurde Ulrich Däuber am 31. März 1970 in Würzburg. Er ist verheiratet mit Anuschka Neuwald und hat mit ihr einen Sohn. ■ Däuber studierte von 1990 bis 1999 Biologie und Englisch auf Lehramt in Kassel und Heidelberg. Nachdem er bereits ein Jahr als Schüler in den USA verbracht hatte, weilte er auch während des Studiums ein Jahr dort. ■ Von 1999 bis 2017 arbeitete er als Sportlehrer und Footballtrainer an der University of Wisconsin-Platteville. ■ Zum Football kam er 1985 in Schwäbisch Hall, wo er bis 1992 bei den Unicorns spielte. 1988 wurde er dort auch Jugendcoach. ■ 1998 bis 2000 war er Mitglied im Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft, die zweimal den EM-Titel holte, betreute u. a. die Linebacker. ■ 2017 trainierte er kurzzeitig die Special Teams der Nationalmannschaft. ■ Im August 2017 wurde „Ulz“ Nachwuchsleiter bei den Dresden Monarchs, im Oktober 2017 stieg er zum Cheftrainer auf. Seither erreichten die Dresdner zweimal das GFL-Halbfinale.

Wenn er mal nicht in seiner kleinen Arbeitsecke am Laptop hockt und Statistiken, Gegner und potenzielle Verstärkungen für die Monarchs studiert, dann geht Däuber gern raus an die Elbe, nicht weit von der Mietwohnung entfernt. Zum Joggen seien die Elbwiesen ideal, so der Coach, der auch gern mit der Familie aufs Rad steigt und das Skifahren liebt. Die einmaligen und besonders schneereichen Skigebiete in Colorado vermisst er schon, auch die großen Nationalparks in den Staaten, die durch ganz andere Dimensionen als jene in Mitteleuropa bestechen.

Ein Leben ohne Spätzle ist möglich, aber sinnlos

Ein eindrucksvolles Bild vom Grand Teton National Park in Wyoming hängt im Zimmer seines Sohnes. Eine der markantesten Bergketten der Rocky Mountains ist darauf vor blauem Himmel zu sehen, davor zwei mächtige Elchbullen in einem Sumpf. „Das ist unser Lieblingsnationalpark, da haben wir schon Bären und Elche gesehen“, erklärt Däuber nicht ohne eine Spur Fernweh.

Wenn es ums Essen geht, dann steht Familie Däuber/ Neuwald hingegen nicht so sehr auf Fast Food amerikanischer Machart. In der Küche, in der eine große Weltkarte über dem Esstisch angebracht ist, prangt ein Kärtchen, das Däubers schwäbische Prägung mit einem Satz treffend beschreibt: Ein Leben ohne Spätzle ist möglich, aber sinnlos. Was einem gewissen Vicco von Bülow alias Loriot die Möpse bedeuteten, das sind und bleiben einem Schwaben südwestdeutsche Teigwaren – das Liebste eben. Sonst kommen bei Däuber auch oft Gemüse und Reis auf den Tisch: „Ich bin seit 1990 Vegetarier.“

Von Jochen Leimert