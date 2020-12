Dresden

Alkoholverbote, Maskenpflicht, Ausgangsbeschränkungen. Die Landeshauptstadt Dresden hat wie angekündigt eine „ Allgemeinverfügung über die Anordnung von Schutzmaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie“ erlassen. Das müssen die Dresdner dazu wissen.

Wie ist die Verfügung aufgebaut?

Es gibt drei wesentliche Punkte: Regelungen, die ohne Bedingungen gelten, Regelungen ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 Neuinfektionen an fünf zusammenhängenden Tagen und Regelungen ab einer Inzidenz von über 200 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen.

Welche Regeln gelten ohne Bedingungen?

Die Stadtverwaltung hat die Maskenpflicht unter freiem Himmel erweitert. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss von Montag bis Sonnabend von 6 bis 24 Uhr in folgenden Bereichen getragen werden: Im Areal Bayrische Straße, St. Petersburger Straße, Waisenhausstraße, Reitbahnstraße; im Bereich Dr.-Külz-Ring, St. Petersburger Straße, Terrassenufer, Am Zwingerteich, Ostra-Allee, Hertha-Lindner-Straße, Freiberger Straße, Marienstraße sowie im Bereich von der Augustusbrücke über den Neustädter Markt und die Hauptstraße bis zum Albertplatz.

Was passiert bei einer Inzidenz von über 50?

Eine Inzidenz von über 50 wird in Dresden bereits seit mehreren Wochen registriert. Die Verwaltung hat jetzt ein Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 22 und 6 Uhr im gesamten Stadtgebiet erlassen. Das Verbot gilt für alle Geschäfte und auch für Tankstellen. Der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum oder in öffentlich zugänglichen privaten Räumen wie den Eingangsbereichen von Einkaufszentren ist zwischen 20 und 7 Uhr des Folgetages verboten in den Gebieten mit Maskenpflicht sowie im gesamten Bereich der Inneren Neustadt vom Neustädter Bahnhof bis zur Forststraße, von der Stauffenbergallee bis zum Dammweg. Die Teilnehmerzahl von Versammlungen kann beschränkt werden. Der Betrieb von Einrichtungen der Erwachsenenbildung wird untersagt.

Was ist bei einer Inzidenz von 200 verboten?

Der Ausschank von alkoholischen Heißgetränken im gesamten Stadtgebiet wird verboten. Speisen und Getränke müssen bei den Anbietern zwingend vorbestellt werden, damit sich keine Schlangen bilden. Die Teilnehmerzahl bei Versammlungen wird auf maximal 200 Personen beschränkt. Es gelten zeitlich befristete Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der Wohnung wird den Dresdnern ohne triftigen Grund verboten.

Was ist denn dann noch erlaubt?

Parteien und Wählervereinigungen dürfen Kandidaten nominieren – nicht ganz unwichtig für die Bundestagswahl 2021. Stadtratssitzungen sowie die Sitzungen von Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten bleiben möglich. Auch der Besuch von Gerichtsverhandlungen bleibt erlaubt. Sport und Bewegung im Freien ist im Umkreis von 15 Kilometern von der Wohnung möglich. Umzüge bleiben gestattet.

Wer errechnet den Inzidenzwert?

Die Stadt orientiert sich an den Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Das RKI hat am Dienstag erstmals für Dresden eine Überschreitung von 200 registriert. Die Stadt hat dagegen bereits Montag einen Wert von 231,1 gemeldet. Das hängt mit den Meldeketten zusammen. Die Daten der Stadt kommen verzögert beim RKI an.

Wann wird der kritische Wert erreicht?

Das könnte am Sonnabend passieren, wenn die Entwicklung anhält. An Werktagen werden in Dresden regelmäßig mehr als 200 Neuinfektionen registriert. An den Wochenenden sinken die Zahlen, aber ob das reicht, damit die Inzidenz unter 200 fällt, bist fraglich.

Wann werden die Verbote aufgehoben?

Wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 200 unterschreitet, werden die schweren Eingriffe ins öffentliche und private Leben aufgehoben. Gleiches gilt für die Einschränkungen, die ab einer Inzidenz von 50 gelten.

Wie lange gilt die Allgemeinverfügung ?

Bis zum 28. Dezember. Je nach Infektionsgeschehen kann die Allgemeinverfügung verlängert werden. Oder es tritt eine neue Verfügung in Kraft.

Welche Strafen droht die Stadt Verweigerern an?

Wer fahrlässig oder vorsätzlich gegen die Allgemeinverfügung verstößt, mus mit einem Bußgeld bis 25 000 Euro rechnen. Wer vorsätzlich dagegen verstößt und andere Personen ansteckt, kann mit bis zu fünf jahren Gefängnis bestraft werden.

Wo ist der vollständige Text zu finden?

Im Internet unter www.dresden.de/corona.

