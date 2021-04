Neue Broschüre aus Dresden vermittelt bemerkenswerte Informationen zu Schloss Schönfeld

Schönfeld

„Alles muss raus“ hieß es 2015 beim WDR: Gegen alle Proteste deutscher Auktionshäuser brachte die klamme Rundfunkanstalt ihre Kunstsammlung bei Sotheby’s unter den Hammer. Seit den fünfziger Jahren hatte der WDR Kunst aus überschüssigen Rundfunkgebühren – die gab es damals noch – gekauft, darunter Werke von Kirchner, Beckmann oder Kokoschka. Ein Beispiel: Kirchners „Berglandschaft mit Alphütten“ von 1921 erwarb der Sender 1956 für achttausend Mark. Bereits 1997 wurde das Gemälde von einem Experten auf 800 000 Mark geschätzt. Nicht schlecht in Sachen Wertsteigerung, oder?

„Alles muss raus“ hieß es auch 1935 im Fall von Schloss Schönfeld. Denn der Besitzer, der Dresdner Textilfabrikant Friedrich Carl Gustav Hefelmann, war finanziell ziemlich in die Klemme geraten. Also ließ er vom Internationalen Kunst- und Auktionshaus in Berlin die gesamte Inneneinrichtung versteigern. 365 Positionen zählte der Katalog auf, das Spektrum reichte vom Rokoko-Gewehr mit Rankenschnitzwerk aus dem 18. Jahrhundert bis hin ganzen Stuhlgarnituren verschiedenster Epochen. Dies ist dem Band der neuen Broschüre „Das zauberhafte Schloss“ zu entnehmen, die laut Ankündigung mit „teils einzigartigen Dokumenten“ die Besiedlung des Hochlandes, die Entstehung des Ortes Schönfeld und die Entwicklung des Renaissance-Schlosses nachzeichnet.

Steter Eigentümerwechsel als Konstante

Herausgeber der Publikation ist die Kampagner Werbeagentur. Als Autoren wirkten unter anderem der Historiker Eckart Jentsch und der frühere Verwaltungsstellenleiter Bernd Mizera mit. Illustriert wurde die optisch einfallsreich aufgemachte Broschüre mit zahlreichen Fotos und Gemälden des mitunter als „Hochland-Canaletto“ bezeichneten Malers Roland Schwenke.

Wie vermittelt wird, waren Schloss und Rittergut Schönfeld erst 1916 an Hefelmann gelangt, der dann verschiedene Versuche unternahm, mit dem Besitz Geld einzuspielen. Wie so viele nach verlorenem Ersten Weltkrieg, Hyperinflation 1923 und Weltwirtschaftskrise 1929, steckte er finanziell zutiefst in der Bredouille.

Weshalb er das Rittergut an die nach der römischen, für Landwirtschaft und Fruchtbarkeit zuständigen, Göttin benannte Ceres-Gesellschaft verpachtete, die sich die Verbesserung landwirtschaftlicher Erträge auf die Fahne geschrieben hatte. Klappte wohl nicht so ganz. Denn erst wurde, wie ausgeführt, die Inneneinrichtung versteigert, dann das leer gewordene Schloss an den Reichsarbeitsdienst (RAD) verpachtet.1939 starb Hefelmann, seine Tochter erbte das Schloss, das bis Kriegsende weiterhin in vom RAD genutzt wurde, der Arbeit zum „Ehrendienst an der Volksgemeinschaft“ erklärte. In Schönfeld wurden junge Frauen einquartiert, die für Arbeiten in der Landwirtschaft, aber auch in Ämtern und Schreibstuben, in der Rüstungsproduktion und im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt wurden.

„Mit der Wurzel ausgerissen“

Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort 1315 als Besitz eines „her Syrfirt von Schoninfelt“. In einer Urkunde aus dem Jahr 1378, die im Dresdner Staatsarchiv liegt, wird wiederum festgehalten, dass Schönfeld zum Castrum Dresden gehörig sei und dem „Markgrafen vom Forste zinst“. Um das Jahr 1400 wird Schönfeld als Vorwerk von Helfenberg genannt und als Besitzer taucht die Familie von Ziegler auf, deren Wappen im Schloss wie auch in der Kirche anzutreffen ist. 1543 trug sich dann Hofbaumeister Hans von Dehn-Rothfelser in die Besitzerliste ein. Er war es, der die alte Burg zum Schloss im Stil der Renaissance umbaute.

1568 ging das Rittergut Schönfeld in den Besitz des kurfürstlichen Kammerrats und Kanzlers Georg Cracow über, der zu den einflussreichsten Beratern des sächsischen Kurfürsten August zählte. Unter Cracow, der 1525 in Stettin geboren wurde, erfolgte 1573/74 die Errichtung des heutigen Renaissanceschlosses. Über dem Eingangsportal des Schlosses weist das Wappen von Georg Cracow und seiner zweiten Frau Christina Funck auf die Bauherren hin.

Cracow, ehemaliger Professor der Rechtswissenschaften an der Universität Wittenberg und Schwiegersohn des Luther-Mitstreiters Johannes Bugenhagen, der im Wittenberger Reformatorenkreis als „Doctor Pomeranus“ bezeichnet wurde, fiel 1572 beim sächsischen Hof in Ungnade, da er bei der Wendung des Kurfürsten August zur lutherischen Orthodoxie als „Kryptocalvinist“ gebrandmarkt wurde. Der „Staatsverräter“ verlor seinen Posten, Kurfürst August höchstselbst verfasste die Anklageschrift, in der er Calvinisten frank und frei als „giftige(s) Geschmeis“ bezeichnete, das „mit der Wurzel ausgerissen werden möchte“. In der Haft wurde Cracow derart gefoltert, dass er am 16. März 1575 in der Leipziger Pleißenburg starb. Seine Erben sahen sich bald gezwungen, das Schloss zu verkaufen. In den folgenden zwei Jahrhunderten zählten der kurfürstliche Kammermeister Gregor Schilling und die Familien von Loss, von Friesen, von Callenberg, von Lüttichau und Solms zu den Besitzern. Zu fast allen Besitzern vermittelt die Broschüre die wichtigsten Informationen.

Sanierungen in Höhe von fünf Millionen Euro

Immer wieder entzückt das eine oder andere aparte Detail, mit dem das Büchlein aufwartet. So wird vermittelt, dass dem Schönfelder Schloss in der Sonderschau „Kunst und Kultur unter den sächsischen Kurfürsten“, die 1908 in Dresden ausgerichtet wurde, eine Glanzrolle eingeräumt wurde. Ein Zeitzeuge schrieb: „Da war es Schönfeld, das mit seinen Malereien, mit den Maßen seiner Innenräume, mit dem Zusammenklang der Täfelungen und das Gestühls das Vorbild zu dem Raume des 16. Jahrhunderts gab. Die Decken wurden für die Ausstellung in kostspieliger Ausführung genau nachgebildet.“ In ähnliches Horn bläst eine Frau, die 1934 das Schloss sah und deren Augenzeugenbericht abgedruckt ist. Sie vermerkt unter anderem: „In fast allen Räumen des 1. Stocks bilden die Balkendecken mit schönen Malereien die größte Sehenswürdigkeiten.“ Die Schränke und Truhen, die Gobelinbezüge und Gemälde, von denen sie gleichfalls schwer angetan war, waren bald Geschichte – sie wurden, wie oben dargelegt, 1935 versteigert.

Deutlich wird, welcher Einschnitt SBZ- und DDR-Zeit waren. Erst war das Schloss der Ort, an dem die Sowjetische Militäradministration die „Tageszeitung für die deutsche Bevölkerung“ herausgab, immerhin die erste deutschsprachige Zeitung Sachsens, wie vermittelt wird. Dann aber sollte das in Volkseigentum übergegangene Schloss als Symbol des im Arbeiter- und Bauernstaat verhassten Feudalismus geschliffen werden, was jedoch am Widerstand der Bevölkerung scheiterte. Man ließ sich so einiges einfallen, um das Schloss zu nutzen. Es war Kinderhort, Kartonagenfabrik, Gemeindebücherei, Schule, Standesamt, Kino – natürlich nur in einem Saal, sonst wäre es ja das erste Multiplex-Landkino geworden – summa summarum die auf Verschleiß und letztlich Verfall hinauslaufende Nachkriegsnutzung, wie sie in der DDR für ein Schloss geradezu typisch war.

Das Gebäude war ein Sanierungsfall. Aber dank der Wende konnte das Renaissanceschloss zwischen 1991 und 2014 mit öffentlichen Mitteln in Höhe von rund fünf Millionen Euro doch ziemlich gut wieder in Schuss gebracht werden. Die alte Strahlkraft ist halbwegs wieder da. Seit 2005 nutzt der Kunst- und Kulturverein Schloss Schönfeld e.V. zusammen mit Mitgliedern des Magischen Zirkels Dresden „Bartolomeo Bosco“ e.V. das der Stadt Dresden gehörende Schloss als Veranstaltungsort für öffentliche Zaubershows und als Zauberkunstmuseum, das auch Original-Requisiten berühmter Zauberkünstler zeigt.

Die 58 Seiten umfassende Broschüre kostet 15 Euro (inkl. Verpackung/Versand) und ist zu beziehen über: Kampagner Werbeagentur, Martha-Fraenkel-Str. 1 in 01097 Dresden, Tel. 309 21 013, E-Mail: info@kampagner.de

Von Christian Ruf