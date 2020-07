Neue Bosch-Chipfabrik in Dresden: Testproduktion startet bald

Noch in diesem Jahr wollen die Chipwerker in der neuen Bosch-Fabrik im Dresdner Norden die ersten Siliziumscheiben (Wafer) der Größenklasse 300 Millimeter einschleusen und die ersten Testchips prozessieren. Das hat Sprecherin Julia Reimann von der „Robert Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH“ auf DNN-Anfrage mitgeteilt.

Bis zu diesem Moment, der in der Branche „First Silicon“ genannt wird, sind aber noch einige Aufgaben zu erledigen. Von außen sieht das Werk an der Knappsdorfer Straße in Dresden-Hellerau zwar schon fast fertig aus. Auch das Bosch-Logo ist bereits angebracht. Im Innern hat aber kurz vor der Corona-Pandemie eine Mammutaufgabe begonnen: Techniker, Ingenieure und spezialisierte Handwerker stellen seitdem dort das richtige Reinraum-Wetter ein und installieren über 100 Chipbearbeitungs-Anlagen. Seit März beziehen auch mehr und mehr Mitarbeiter den Bürotrakt neben dem großen Reinraum.

Baufortschritt im Zeitplan

Im Schnitt sind rund 1200 Baubeteiligte vor Ort. Derzeit sind sie vor allem damit beschäftigt, den Maschinenpark zu verknüpfen und zu verkabeln, die Anschlüsse, Leitungen und Rohre für flüssige Chemikalien, Strom und Gase zu installieren. Danach fahren die Chipwerker die Anlagen schrittweise hoch, stimmen sie aufeinander ab und bringen sie auf genau definierte Temperatur- und Druckwerte und andere Betriebsparameter.

Gewöhnlich dauert es in einer neuen Chipfabrik etwa ein Jahr, bis sich dieser komplexe Prozess eingepegelt hat und die Ausschussrate auf ein erträgliches Maß gesunken ist. Erst dann kann die Serienproduktion beginnen. Mit dem eigentlichen Produktionsstart sei gegen Ende 2021 zu rechnen, bestätigte Sprecherin Reimann. Der Baufortschritt liege im Zeitplan.

Bis zu 700 neue Jobs

Insgesamt will der schwäbische Technologiekonzern bis zu eine Milliarde Euro in seine Halbleiterfabrik in Dresden investieren und dort bis zu 700 neue Jobs schaffen. Herstellen soll das Werk zunächst anwenderspezifische Schaltkreise (ASICs) für Autos. Bisher hat Bosch für die Dresdner Fabrik rund 220 Mitarbeiter angeheuert, wobei das Team in den nächsten Monaten rasch wachsen soll.

Zudem beherbergt der Bürokomplex auf dem Werkgelände nun weitere 45 Mitarbeiter von Bosch-Sensortec. Bisher war dieses Team, das für den Mutterkonzern neue „Mikroelektromechanische Systeme“ (Mems) und andere Sensorsysteme entwickelt, auf dem Gelände der ehemaligen Heeresbäckerei in Dresden-Klotzsche angesiedelt. Jetzt zieht Bosch all diese Aktivitäten in Hellerau zusammen.

