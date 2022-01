Dresden

Am 30. Januar wäre Werner Hartmann, der „Vater der Mikroelektronik in der DDR“, 110 Jahre alt geworden. Als er am 8. März 1988, kurz nach Vollendung des 76. Lebensjahres nach einer Prostata-Operation im Uni-Klinikum Dresden starb, war aus dem erfolgreichen Wissenschaftler ein gedemütigter und gebrochener Mann geworden.

Beteiligt am Bau der Atombombe für Stalin

Der in Berlin geborene promovierte Physiker wirkte als Abteilungsleiter der Fernseh AG während des 2. Weltkriegs an der Entwicklung von Gleitbomben mit. Von Juni 1945 bis April 1955 gehörte er zu den deutschen Wissenschaftlern, die für Stalin die Atombombe bauten. Nach der Rückkehr von dieser Internierung, die er selbst als Beitrag zur Wiedergutmachung für deutsche Schuld angesehen hat, erwarb er sich Verdienste als Werkdirektor des damaligen VEB Vakutronik und wurde als Professor an die TH Dresden berufen. Er wurde Teil einer mit Privilegien bedachten Elite, die eine herausragende Stellung im Innovationssystem der DDR einnahm.

Erste DDR-Forschungsstelle für Mikroelektronik entstand in Dresden

Gemeinsam mit Manfred von Ardenne hob Hartmann Mitte der 1950er Jahre in Dresden den VEB Vakutronik, ein Unternehmen zur Entwicklung und Produktion von kernphysikalischen Messgeräten, aus der Taufe. 1961 gründete er die „Arbeitsstelle für Molekularelektronik“, die erste Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der DDR auf dem Gebiet der Mikroelektronik. In den 70er und 80er Jahren wuchs dieses Institut zum Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden (ZMD). Doch das geschah ohne Hartmann.

Opfer von Stasi-Intrigen in den 1970ern

Als Honecker im Mai 1971 den amtierenden SED-Chef Ulbricht stürzte, verlor die Elite der einst von Stalin Internierten ihren Schutzpatron. Mitte der 1970er Jahre beschuldigten leitende Mitarbeiter mit SED-Parteibuch und Verbindungen zum Ministerium für Staatssicherheit ihren Chef, den unübersehbaren Rückstand der DDR in der Mikroelektronik bewusst herbeigeführt zu haben. Hartmann wurde als Direktor abgesetzt, erhielt Hausverbot und wurde als einfacher wissenschaftlicher Mitarbeiter zum VEB Spurenmetalle Freiberg abkommandiert.

Neue Biografie untersucht den tragischen Bruch

Mit seiner Entscheidung für ein Leben in der DDR hatte sich Hartmann auch der permanenten Beobachtung durch die Staatssicherheit ausgesetzt. Doch die Anschuldigungen, mit westlichen Geheimdiensten zu kooperieren, konnten niemals bewiesen werden.

In seiner 2022 bei Duncker & Hublot erschienenen Biografie analysiert der Dresdner Autor Gerhard Barkleit die Ursachen für das tragische Schicksal dieses herausragenden Wissenschaftlers.

Von Gerhard Barkleit