Dresden

Dunkle Knopfaugen und Riesenohren – dieser possierliche Vierbeiner hat das Potential zum Publikumsliebling. Es handelt sich um einen kleinen Löffelhund.

Deren Ohren erinnern an eine Fledermaus, die Fellzeichnung am Kopf an einen Waschbären, der Körperbau mit dem buschigen Schwanz an einen hochbeinigen Fuchs. Im Englischen heißen die unverwechselbaren Tiere deshalb auch Bat-eared Fox, im Französischen Renard à oreilles de chauve-souris, was so viel heißt wie Fledermausohrfuchs.

Wildhund mit Fledermausohren

Mindestens zwei dieser Tiere im Frühling im Dresdner Zoo ein neues Zuhause finden. „Der Zuchtbuchführer hat uns erst einmal zwei Brüder, die dieses Jahr zu Welt gekommen sind, versprochen. Wir hoffen aber sehr, dass wir ein Männchen gegen ein Weibchen tauschen können, um züchten zu können. Außerdem sind die Tiere paarweise unterwegs“, so Zoo-Kurator Matthias Hendel.

Löffelhunde sind Insektenfresser

Löffelhunde sind Wildhunde der afrikanischen Savanne. Sie kommen im Süden Afrikas vor, eine Unterart auch im Osten. Die Tiere sind in der freien Natur nicht gefährdet, haben dort aber viele Fressfeinde – von Löwen über Hyänen, Leoparden und Greifvögeln bis zu Riesenschlangen. Durch Krankheiten, Trockenheit und Bejagung schwanken die Bestände.

Löffelhunde gehören zu den Raubtieren, ernähren sich jedoch vorrangig von Insekten – in ihrer Heimat vor allem Termiten. Sie verschmähen aber auch kleine Wirbeltiere wie Vögel, Eidechsen, Nagetiere und Früchte nicht. Erwachsene Löffelhunde erreichen eine Schulterhöhe von 30 bis 40 Zentimetern und sind etwas kleiner als der einheimische Rotfuchs.

Sehr gesellig und verspielt

Die Tiere sind aufgrund ihres Verhaltens zoopädagogisch interessant. „Sie sind sehr gesellig, verspielt, putzen sich gegenseitig, ziehen gemeinsam den Nachwuchs groß, gehen zusammen auf Nahrungssuche“, weiß Matthias Hendel. In Europa gebe es aber relativ wenige Zoos, die Löffelhunde halten, weswegen der Bestand an Tieren stagniere.

Das Gehege für die Neuankömmlinge im Dresdner Zoo ist schon fertig. „Wir haben das ehemalige Gehege der Parma-Kängurus für die Löffelhunde umgestaltet“, erzählt der Zoo-Kurator.

Aussichtshügel mit Wärmelampe

Zum einen wurde im Gelände Boden abgetragen, damit die Löffelhunde die Umrandung nicht überspringen können. Zum anderen wurden eine Erdhöhle zum Verstecken und ein mit einer Wärmelampe versehener Aussichtshügel geschaffen. „Des Weiteren haben wir viele verschiedene Gräser gepflanzt und Sand eingebracht“, so Matthias Hendel. Auch zwei Wurfboxen gibt es schon.

Fuchs hat Parma-Kängurus auf dem Gewissen

Doch was ist eigentlich mit den Parma-Kängurus im Dresdner Zoo passiert? Der Fuchs hat sie auf dem Gewissen. „Drei wurden gerissen bzw. zu Tode gejagt. Am Ende waren dann von fünf Tieren noch zwei übrig“, erfahren wir vom Kurator. „Eigentlich haben wir einen fuchssicheren Außenzaun“, sagt er. Aber der Fuchs war wohl schlauer. „Wir hätten die vergleichsweise kleinen Parma-Kängurus mit einer stabilen Übernetzung schützen können, haben uns aber dann entschieden, die zwei übriggebliebenen Tiere an einen anderen Zoo abzugeben.“ Die Roten Riesenkängurus gibt es aber noch im Zoo.

Von Catrin Steinbach