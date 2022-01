Neue Bereitschaftspraxis am Städtischen Klinikum Dresden

Dresden

Das Städtische Klinikum Neustadt eröffnet am Samstag eine Bereitschaftspraxis mit einem allgemeinmedizinischen Behandlungsbereich. In Dresden gibt es damit zusätzlich zu den Bereitschaftspraxen an der Uniklinik und am Klinikum Friedrichstadt nun eine dritte feste Anlaufstelle für Patienten, wenn außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen Behandlungsbedarf besteht. Der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich am Städtischen Klinikum ist zukünftig an den Wochenenden sowie an Feier- und Brückentagen von 9 bis 13 Uhr im Dienst.

Bereitschaftspraxen dienen der Behandlung von Patienten mit nicht lebensbedrohlichen Beschwerden, die normalerweise tagsüber eine Arztpraxis aufsuchen würden, aber deren Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Wochentag warten kann.

Eine Übersicht aller Bereitschaftspraxen mit Öffnungszeiten und Adressen im Internet auf kvsachsen.de unter Bürger > Bereitschaftspraxen und -sprechstunden Ihrer Region.

Von as