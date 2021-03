Dresden

Beim Bau des künftig längsten deutschen Eisenbahntunnels greifen DB Netz AG und die tschechische Eisenbahnnetzbehörde Správa železnic ab sofort unter anderem auch auf die Expertise Dresdner Fachleute zurück. Im Zuge einer europaweiten Ausschreibung für die Planungen der neuen Streckenabschnitts zwischen Dresden und Ústí nad Labem sind jetzt entsprechende Aufträge für Unterstützungs- und Gutachterleistungen für Geologie und Hydrologie vergeben worden. Neben einem Anbieter aus Österreich kam dabei auch die Ingenieurgesellschaft Baugrund Dresden mit zum Zuge.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fachleute aus Österreich werden den Angaben zufolge unter anderem Gutachterleistungen in den Bereichen Geologie, Hydrologie und Geotechnik durchführen, bisherige Bohrproben auswerten und nach Orten für weitere Bohrungen im Osterzgebirge suchen, wo der je nach Variante zwischen 25 und 32 Kilometer lange Tunnel einmal verlaufen soll. Die Dresdner Ingenieure sind für entsprechende Unterstützungsleistungen mit ins Boot geholt worden. Sie werden laut Bahn und Správa železnic unter anderem überwachen, dass die Verfahren richtig und vollständig erledigt werden und die Sachverständigengutachten prüfen und bewerten.

Zwei Varianten sind noch im Rennen

Die Dresdner Ingenieurgesellschaft war in der Vergangenheit bereits an zahlreichen Eisenbahn- und Straßenneubauprojekten in Deutschland und im Ausland beteiligt. Unbekannt ist den Fachleuten das Terrain vor der eigenen Haustür übrigens nicht: In der Liste der Referenzen steht auch die ebenfalls durch das Osterzgebirge verlaufende Autobahn 17 nach Prag.

Nach der Entscheidung im Raumordnungsverfahren im vergangenem Sommer verfolgt die Bahn bei den nun laufenden Vorplanungen zwei konkrete Varianten. Die eine sieht nach der Ausbindung von der bestehenden Strecke in Heidenau zunächst eine offen durch die Landschaft geführte Trasse vor, die erst nach einigen Kilometern in einen Tunnel mündet, der bis hinüber hinter die Grenze im Osterzgebirge führt. Die zweite Variante könnte indes praktisch fast komplett unter der Erde verlaufen. Letztere ziehen vor allem viele Menschen in der Region südlich von Heidenau und Pirna vor, die sich vor Lärm sorgen, den die teils offene Variante mit sich bringen könnte.

In weniger als einer Stunde nach Prag

Die laufenden Vorplanungen könnten bis 2024 abgeschlossen sein. Über die endgültige Variante werden dann in Berlin Bundestag und Verkehrsministerium entscheiden. In der Folge könnten die Planer dann die konkrete Strecke im Detail planen. Kommt nichts dazwischen, ist der Baustart frühestens Ende der 2020er Jahre denkbar. Die Dauer der Arbeiten werden auf rund 13 Jahre geschätzt, womit voraussichtlich nicht vor 2040 die ersten Züge durch Deutschlands längsten Eisenbahntunnel rollen werden. Geplant ist, dass nach Fertigstellung aller Abschnitte zwischen Dresden und Prag die Züge in deutlich weniger als einer Stunde die Verbindung zwischen den Städten an Elbe und Moldau bewältigen.

Von Sebastian Kositz