Neue Bäume für den Großen Garten Dresden

Dresden

Im Großen Garten sind derzeit einige Löcher ausgehoben. Pfähle in der Erde lassen erraten, dass hier wohl neue Bäume gepflanzt werden. Und das hat der denkmalgeschützte Park auch nötig: „Rund 280 Bäume mussten wir in der letzten Saison fällen“, sagt Axel Simon. Er ist eigentlich Gartenmeister im Zwinger, hat aber auch die Baumpflege im Großen Garten im Blick. Saison bedeutet Oktober bis März – in dieser Zeit dürfen Bäume gefällt werden.

„Wir sind ein Denkmal, keine einfache Grünanlage“

Die letzten schweren Stürme haben 30 Bäume komplett umgeworfen und 45 Kronen abgebrochen, ergänzt Matthias Methner, Gartenmeister im Großen Garten. Auch alte Bäume seien dabei gewesen, die gefällt werden mussten, trotzdem seien es deutlich mehr gewesen als die Jahre zuvor, sagt Simon. Deshalb wird es nun Zeit für neue Exemplare.

Doch das ist im Großen Garten gar nicht so einfach: „Wir sind ein Denkmal, keine einfache Grünanlage“, sagt Axel Simon. Bedeutet: Es kann nicht einfach nach Lust und Laune gepflanzt werden, die Sorten müssen nach historischen Vorgaben ausgewählt und platziert werden, „möglichst punktgenau“. Einen Punkt haben sich die Mitarbeiter am Mittwochvormittag ausgesucht: Unweit des Palais und ganz in der Nähe des Parktheaters haben sie ein Loch ausgehoben und wuchten einen etwa acht bis zehn Jahre alten Baum hinein – einen Wildapfel. Dieser sei aber nicht essbar, sagt Axel Simon, eine reine Zierfrucht.

Rußrindenkrankheit hat Ahorne vernichtet

Aktuell wollen 67 Bäume in die Erde gebracht werden, bevor Anfang Mai auch die Zeit der Baumpflanzungen wieder endet. Zwar komme dann noch eine weitere Lieferung von über 30 Bäumen, die werden dann aber erst im Herbst gepflanzt, sagt Simon. Neben den Wildäpfeln wird es künftig neue Eichen, Buchen, eine Blutbuche, eine Paulownia aus der Gruppe der Blauglockenbäume sowie 30 Linden und diverse Ahorne.

Gartenmeister Matthias Methner steht auf dem Auto und kappt die Krone des Wildapfels. Das ist nötig, damit der Baum mehr Kraft in die Wurzeln investiert. Quelle: Anja Schneider

Bei den Ahornen mussten die Verantwortlichen von den historischen Vorhaben abweichen, erklärt Axel Simon: „Unsere Spitz- und Bergahorne sind der Rußrindenkrankheit zum Opfer gefallen, deshalb sind wir nun auf Dreispitz-Ahorn und mehr Eichen umgestiegen.“ Die Krankheit lässt die Rinde der Bäume regelrecht schwarz werden und absterben. Da sie nicht ungefährlich ist, müssen die betroffenen Bäume gefällt und gesondert entsorgt werden.

Der Wildapfel ist inzwischen im Boden und die Erde ringsrum wurde etwas angehäufelt. Auf das Angießen muss er allerdings noch warten, sagt Matthias Methner. „Wir haben gerade einfach nicht genug Personal.“ Doch der Baum sei vorher gut befeuchtet worden und schaffe es problemlos eine Woche ohne den großen Anguss. Danach werden die neuen Bäume alle vier Wochen ordentlich bewässert, damit der Boden gut durchfeuchtet wird. Außerdem hat Methner dem Wildapfel noch ein paar Äste abgeknapst. Der Baum komme gerade von der Intensivstation der Baumschule, beschreibt Axel Simon den Zustand. „Er hat wenig Wurzeln und eine große Krone. Da müssen wir ein Gleichgewicht schaffen, damit der Baum mehr Wurzeln bildet.“

Wasser gibt’s nur für junge Bäume

Und wie bereiten sich die Gärtner auf einen eventuell wieder sehr trockenen Sommer vor? „Wir haben ein Multicar mit einem 2000-Liter-Wasserfass“, sagt Methner. Damit werden junge Bäume und Pflanzen zwar gegossen, die Altbestände müssen aber mit den natürlichen Umständen zurechtkommen. „Eine hundert Jahre alte Buche braucht 400 Liter am Tag“, begründet Methner den Umstand, dass nicht alle der knapp 19 000 Bäume im Großen Garten gegossen werden können, wenn der Regen wieder ausbleibt.

Von Lisa-Marie Leuteritz