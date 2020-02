Neue Ausrichtung für Berufsschule in Dresden-Plauen

Dresden

Neue Ausrichtung für das Berufliche Schulzentrum für Dienstleistung und Gestaltung in Dresden-Plauen: Die Einrichtung mit Hauptsitz an der Chemnitzer Straße soll ab August dieses Jahres eine Fachschule im Fachbereich Sozialwesen mit der Fachrichtung Sozialpädagogik erhalten. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung für den Stadtrat hervor, die jetzt vom Bildungsausschuss und den Stadtbezirksbeiräten Plauen und Altstadt beraten wird. Anfang März soll nach dem Willen der Verwaltung der Stadtrat darüber entscheiden.

Schulnetzplanung liegt beim Land

Hintergrund der Umstrukturierung ist der hohe Bedarf an Erziehern in Dresden. In den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, freie Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Der Bedarf ist anhaltend hoch, weil nach vielen Jahren wachsender Kinderzahlen inzwischen auch mehr Personal für eine verbesserte Betreuungsqualität benötigt wird.

Die bisherigen kommunalen Kapazitäten für die Erzieherausbildung am Beruflichen Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen „ Karl August Lingner“ seien jedoch begrenzt, Bewerber mussten schon abgelehnt werden. Daher soll nun auch am Plauener BSZ ein Bereich für die Ausbildung im sozialen Sektor geschaffen werden.

Da mittlerweile die Schulnetzplanung für die Berufsschulen aber nicht mehr in der Hand der Stadt liegt, sondern seit August 2017 vom Kultusministerium verantwortet wird, konnte sich die Stadt mit dem eigenen Schulnetzplan nur noch „grundsätzlich positionieren“.

Lesen Sie auch: Wie das Kultusministerium Dresdens Pläne für Schulstandorte bewertet

In einigen Wochen werden die Pläne des Landes erwartet. Dazu gab es zuletzt Anhörungen von Wirtschaft, Verbänden und Vereinigungen. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) beklagte anschließend, es hätte eine größere Beteiligung geben können.

Die Pläne der Stadt für das BSZ in Plauen sind nach den Angaben aus dem Rathaus mit dem Land abgestimmt. Das bestätigte auch das Landesamt für Schule und Bildung.

Krippe, Kindergarten, Hort, Heim, Jugendarbeit

Mit der Umstrukturierung könnte der Standort langfristig gesichert werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. In der Vergangenheit hatte er bereits auf der Kippe gestanden. Zuletzt gingen die Schülerzahlen seit 2017 kontinuierlich zurück. Der deutlich erkennbare Abschwung bei den Schülerzahlen ist laut Stadt unter anderem auf den auslaufenden Bildungsgang „Textilreiniger/-in“ – dafür war die Nachfrage zu gering – , den Wegfall der Vorbereitungsklassen und die rückläufigen Schülerzahlen im Ausbildungsberuf „Friseur/-in“ sowie an der Fachoberschule für Gestaltung zurückzuführen. Perspektivisch sei zu erwarten, dass auch der Ausbildungsberuf „Hauswirtschafter/-in“ am BSZ nicht mehr fortgeführt werde.

Die neue Fachschule soll dreizügig (zwei Vollzeitklassen und eine Teilzeitklasse) geführt werden. Ziel der Fachschulausbildung sei es, „Schüler zu befähigen, Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben zu übernehmen und in allen sozialpädagogischen Bereichen – Krippe, Kindergarten, Hort, Heim, Jugendarbeit – selbstständig und eigenverantwortlich tätig zu sein.

Im Zuge der Neuausrichtung des BSZ soll der Ausbildungsstandort in Berufliches Schulzentrum für Dienstleistung und Sozialwesen umbenannt werden. Die bisher am BSZ für Dienstleistung und Gestaltung angesiedelte Fachoberschule für Gestaltung soll dem BSZ für Bau und Technik zugeordnet werden. Der Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung mit den Ausbildungsgängen „Fachlagerist/-in“ und „Fachkraft für Lagerlogistik“ verbleibe zwar zunächst am Dienstleistungs-BSZ und werde weiter als Außenstelle am Standort des BSZ für Bau und Technik (Güntzstraße 3) geführt. Das könnte sich jedoch in Abhängigkeit von der Schulnetzplanung des Freistaats für die beruflichen Schulen ändern.

Die Stadt strebt an, dass die Ausbildung der Lageristen und Lagerlogistiker vollständig dem BSZ für Bau und Technik zugeordnet werden. Damit könnte die Außenstelle des Dienstleistungs-BSZ an der Güntzstraße aufgehoben werden.

Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin der SPD im Stadtrat und Mitglied im Stadtbezirksbeirat Plauen, der am Dienstag über das BSZ heute berät, begrüßt die angestrebte Sicherung des Standorts. Es müsse allerdings noch geklärt werden, ob im Zuge der Umstrukturierung gegebenenfalls Investitionen in Räumlichkeiten und Ausstattung notwendig sind. Bislang sind lediglich 170 Euro eingeplant – für ein neues Namensschild.

Lesen Sie auch:

• Abseits von Geschlechter-Klischees: Christian Müller arbeitet als Erzieher

Von Ingolf Pleil