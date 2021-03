Neue Anbieter – Hier gibt es in Dresden kostenlose Schnelltests

Dresden

Die Liste wird jeden Tag länger: In 16 Einrichtungen können sich die Dresdner jetzt kostenlos testen lassen. Einmal pro Woche soll jeder Bundesbürger einen kostenlosen Schnelltest angeboten bekommen. Die Stadtverwaltung hat in der Messe ein kommunales Testzentrum eingerichtet und setzt jetzt auf private Anbieter in den Stadtteilen. Inzwischen haben elf Apotheken kostenlose Testangebote in ihr Programm aufgenommen.

Die meisten Einrichtungen arbeiten mit einem Online-Anmeldesystem, bei dem der Interessent freie Termine angeboten bekommt. Auf dem Messegelände ist dagegen keine Voranmeldung erforderlich. Wer Glück hat, muss nicht lange warten. Besonders vormittags zwischen 10 und 13 Uhr soll es nach den Erfahrungen der ersten Woche schnell gehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig