Neubau nahe der Semperoper: Widerstand von vielen Seiten

Dresden

Die Pläne des Landes für einen Neubau nahe der Semperoper stoßen bei Denkmalschützern auf Widerstand. „Die Errichtung eines Gebäudes nahe der Semperoper und des Zwingers sowie in der denkmalgeschützten Parkanlage am Zwinger wird im Landesamt für Denkmalpflege in dieser Dimension kritisch beurteilt“, erklärte Sabine Webersinke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Landesamt für Denkmalpflege, auf DNN-Anfrage.

Der Freistaat plant an der Straße Am Zwingerteich einen Neubau für die Semperoper. Das Gebäude soll über Flächen von rund 4000 Quadratmetern verfügen und zunächst als Interimsstandort dienen, für die Zeit der Sanierung des bestehenden Funktionsgebäude der Oper. Aufgrund der hohen Auf- und Abbaukosten für eine Interimslösung will der Freistaat das Gebäude anschließend als Probebühnenzentrum für die Oper dauerhaft nutzen. Laut ei­nem Variantenvergleich sei dies nur am Park an der Ecke Devrientstraße/Am Zwingerteich möglich.

Widerstand im Landtag

Dagegen regte sich bereits Widerstand im Landtag. Der Grünen-Abgeordnete Thomas Löser, der in Dresden auch Stadtrat ist, warnte vor dem dauerhaften Eingriff in die denkmalgeschützte Parkanlage am Zwinger und forderte das Land auf, gemeinsam mit der Stadt nach einer Alternative zu suchen.

Dafür spricht sich auch das Denkmal-Landesamt aus. Das Projekt des Landes sei dem Landesamt für Denkmalpflege aus Vorgesprächen bekannt. Da bisher noch kein formales Planungsverfahren begonnen habe, seien „für diesen sensiblen Bereich verträglichere Lösungen möglich“, erklärte Webersinke. Das Landesamt stehe hierzu in konstruktivem Austausch mit dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Der dem Finanzministerium unterstehende Staatsbetrieb treibt als Immobilienverwalter des Freistaats die Pläne für das Projekt voran.

Keine zeitlichen Zwänge für Sanierung des Funktionsgebäudes

Auch das Finanzministerium zeigte sich kompromissbereit. Es sei „grundsätzlich vorstellbar“, gemeinsam mit der Stadt eine alternative Lösung zu finden. Abstimmungen mit dem Denkmalpflege-Landesamt habe es bislang noch nicht gegeben. Der SIB habe den Auftrag, diese zeitnah vorzunehmen.

Zeitliche Zwänge für die Sanierung des Funktionsgebäudes gibt es bislang nicht. Jedoch ist das Gebäude aufgrund seines Zustandes stark verschlissen, deshalb beabsichtige der Freistaat in Abstimmung mit dem Nutzer die Sanierung, hieß es aus dem Ressort von Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU). Die geplanten Kosten könnten gegenwärtig nicht zuverlässig benannt werden, da sich das Projekt bisher in der Vorplanungsphase befindet und wesentliche kostenrelevante Entscheidungen noch nicht abschließend getroffen sind.

Von Ingolf Pleil