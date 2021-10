Neubau mit geschwungener Fassade an der Fetscherstraße in Dresden

Dresden

„Wohnen mit Schwung“: Unter diesem Motto steht das neue Wohn- und Geschäftshaus der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ) auf der Fetscherstraße 67/69 – zumindest mit Blick auf die Architektur und die zentrale Lage des Gebäudes, so WGJ-Sprecherin Julia Grotjahn. Wellenförmig kommt sie daher, die Fassade des geplanten Neubaus, für den am Freitag der Grundstein gelegt werden soll.

Offen gehaltene Galeriegänge als Lärmschutz

Während im Erdgeschoss Gewerbe einziehen wird, finden in den sechs darüberliegenden Etagen Mieter auf Flächen zwischen 65 und 110 Quadratmeter ein Zuhause. Hinter den Wogen der mattglänzenden Gebäudefront geben gläserne Laubengänge den Weg zu den insgesamt 39 Wohneinheiten frei. Die offen gehaltenen Galeriegänge sind aber nicht nur ein architektonisches Detail, sie wirken vielmehr nach innen als Puffer gegen städtische Alltagsgeräusche. Das Gebäude schließt außerdem den vorhandenen Innenhof zur Straße hin ab. Die Grünanlage mit Spielplatz stellt so künftig eine geschützte Fläche dar und bietet Raum für ein nachbarschaftliches Miteinander von Jung und Alt.

Durchdachte, großzügig geschnittene Grundrisse prägen die 20 Zweiraum-, 17 Dreiraum- und zwei Vierraumwohnungen, so Grotjahn. Alle Wohn- und Schlafräume sind dem Innenhof zugewandt und verfügen über Loggien oder Dachterrassen. Für ein offenes Raumgefühl soll der direkt an die Küche angegliederte Essbereich sorgen. Ein Abstellraum schafft in der Wohnung ausreichend Staufläche für Alltagsgegenstände. Die Bäder sind mit Fenster versehen und erhalten bodengleiche Duschen sowie, je nach Wohnungsgröße, zusätzlich Badewannen und Gäste-WCs. Isolierende Fenster mit Dreifachverglasung, Fußbodenheizungen, Feinsteinzeugfliesen in den Bädern und vor Sonne schützende Markisen runden die Ausstattung ab.

Tiefgarage mit 40 Stellplätzen

Schwer überwindbare Türschwellen und Treppenstufen gibt es in dem Wohn- und Geschäftshaus nicht. Die Wohnungen sind mit dem Aufzug barrierefrei zugängig. Autofahrer finden in einer Tiefgarage auf 40 Stellplätzen Platz für ihr Fahrzeug. In einem extra dafür vorgesehenen Raum können Mieter ihre Fahrräder sowie Kinderwagen oder Rollatoren sicher unterbringen. Separate Boxen auf den Wohnetagen ergänzen die Abstellmöglichkeiten.

Das siebengeschossige Gebäude wird nachhaltig und energieeffizient im KfW-55 Standard errichtet. Modernste technische Anlagen sorgen für hohen Wohnkomfort und optimierte Betriebskosten. Die Ar­beiten für den Neubau sind bereits im vollen Gange. Aktuell wird die Bodenplatte betoniert, im November geht es mit der Errichtung des Rohbaus, insbesondere mit dem Un­tergeschoss weiter.

Das siebente neue Mehrfamilienhaus

Mit der Fetscherstraße 67/69 baut die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt laut Grotjahn bereits ihr siebentes Mehrfamilienhaus. Zuletzt stellte das Wohnungsunternehmen 2019 ein Wohn- und Geschäftshaus mit 24 Wohnungen auf der Striesener Straße 31/33, ebenfalls in Johannstadt-Süd, fertig. 2022 erhöht die WGJ ihren Bestand von aktuell 7781 Wohnungen erneut, denn dann stehen die sieben Apartments des Neubaus Wormser Straße 12 in Striesen zum Einzug bereit. Weitere Neubaupläne existieren aktuell für den Standort Spittastraße/Wittenberger Straße in Striesen und für die Wiener Straße in Strehlen.

Von Thomas Baumann-Hartwig