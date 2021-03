Neubau für den Landtag in Dresden: Will der Freistaat zu hoch hinaus?

Dresden

Behördenareal statt Kunstquartier: Der Freistaat Sachsen plant den Neubau eines Behördenzentrums zwischen Devrientstraße, Kleine Packhofstraße und Ostra-Allee. 95 Millionen Euro soll der Gebäudekomplex kosten, der Baustart ist für nächstes Jahr geplant. 2025 soll der Neubau übergeben werden und zunächst die Landtagsabgeordneten und ihre Mitarbeiter beherbergen.

Landtag wird ab 2025 saniert

Das Hauptgebäude des Landesparlaments muss für einen mittleren zweistelligen Betrag ab 2025 saniert werden. Nach Abschluss der Arbeiten sollen Landesbehörden in den Neubau einziehen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau des Dresdner Stadtrats soll am 31. März die Weichen für den Neubau stellen und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen. Doch es droht Streit.

Stadtrat Tilo Wirtz, Bauexperte der Linken, hält die geplante Höhe von 29 Metern für einen Gebäudeteil für nicht vertretbar. „Das widerspricht dem Hochhauskonzept der Landeshauptstadt und stört die Blickbeziehungen vom Zwinger aus ganz massiv“, sagt der Fachpolitiker. Die Höhe des Neubaus müsse auf 23 Meter begrenzt werden.

Denkmalschutz sieht Entwicklung als „äußerst problematisch“ an

Wirtz sieht sich vom Landesamt für Denkmalschutz bestätigt, das in einer Stellungnahme unmissverständlich klarstellt: „Die Ausformung neuer Hochpunkte im Quartier, die über den bislang definierten Horizont von rund 23 Metern hinausgreifen, führt nicht nur zu neuen Prägungen im angefragten Baufeld. Sie setzt gleichzeitig den Prozess einer weiteren voranschreitenden Nachverdichtung von Höhenakzenten im westlichen Vorstadtareal der Dresdner Kernstadt in Gang“, schreibt Landeskonservator Alf Furkert. Eine solche Entwicklung werde aus denkmalfachlicher Sicht in Anbetracht der sensiblen städtebaulichen Situation als „äußerst problematisch“ angesehen.

SIB-Niederlassungsleiter verteidigt Pläne

Ulf Nickol, Leiter der Niederlassung Dresden I des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), verteidigt die Pläne: „An dem neu entstehenden Platz an der Kreuzung Devrientstraße/Kleine Packhofstraße soll ein attraktives siebengeschossiges Eingangsbauwerk als Zugang zum Landtagsbereich entstehen“, erklärt er die städtebauliche Idee. Die weiteren Gebäude sollen sich als Vier- und Sechsgeschosser unterordnen.

Stadtplanungsamt verweist auf heterogenes Erscheinungsbild

Stefan Szuggat, Leiter des städtischen Stadtplanungsamtes, hält die Pläne des Freistaats für gelungen. „Die geplanten Gebäude und Gebäudeteile weisen Höhen von 16 bis 29 Meter auf und fügen sich somit gut in den städtebaulichen Rahmen der Wilsdruffer Vorstadt ein.“ Das Gebiet besitze aufgrund einer interessanten Baugeschichte ein heterogenes Erscheinungsbild aus einem horizontalen Stadtkörper mit hochbaulichen Akzenten. Szuggat nennt den Erlweinspeicher mit einer Höhe von 40,6 Metern, das Haus der Presse mit 46,2 Metern, das 46,2 Meter hohe Volkshaus, den 30 Meter hohen Landtag und das 27,3 Meter hohe Art’otel.

Hochhausleitbild für Gebäude über 30 Meter

Das von Wirtz zitierte Hochhausleitbild betrachte Gebäude erst ab einer Höhe von 30 Metern. „Mit der vorangegangenen Analyse des Hochhausleitbildes wurde für Dresden aufgezeigt, dass Gebäude unter 30 Meter, die für die Akzentuierung eines Quartiers regelmäßig Anwendung finden, keine Relevanz für das Stadtbild aus der Makroperspektive besitzen“, erklärte der Amtsleiter, warum er keinen Handlungsbedarf sieht.

Repräsentative Funktion sollte erkennbar sein

Für die Architektur des Behördenzentrums wünscht sich der Stadtplaner, dass der Auftakt in das Quartier und die Wegeachse zur Yenidze gut akzentuiert werden. „Es sollte auch erkennbar sein, dass mit dem Gebäude eine repräsentative Funktion verknüpft wird und eine Beziehung zum Landtag, der ebenso durch einen Kopfbau gekennzeichnet ist, besteht.“

Stadtplaner überprüfen Blickbeziehungen

Szuggat kündigte an, vorsorglich die Blickbeziehung aus dem Hof des Zwingers und vom Glockenspielpavillon aus zu überprüfen, um sicher gehen zu können, dass für die Wahrnehmung des Wallpavillons als Bauwerk höfischer Barockkunst keine Beeinträchtigung entstehe.

Von Thomas Baumann-Hartwig