Neubau am Rathaus: Deshalb lassen die Experten in Dresden den neuen Entwurf durchfallen

Dresden

Da freut sich der Dresdner Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD): Der Stadtkasse winkt ein außerordentlicher Ertrag von drei Millionen Euro. Die Stadt will schon seit mehreren Jahren ein Grundstück direkt gegenüber vom Rathaus an der Ringstraße an eine Projektgesellschaft verkaufen. 2016 hatte der Stadtrat dem Verkauf zum Preis in Hö­he von 2,87 Millionen Euro schon zugestimmt.

Dann aber verhandelte die Projektgesellschaft mit einem weiteren Grundstückseigentümer an der Ringstraße und konnte diesen für ihr Vorhaben gewinnen. Die Verhandlungen kosteten Zeit – und Geld: Jetzt ruft die Stadt für das gleiche Grundstück schon 3,4 Millionen Eu­ro auf. Plus weitere kleinere Flächen zum Preis von 1,1 Millionen Euro macht einen Kaufpreis von 4,5 Millionen Euro – für Grundstücke, die mit 1,5 Millionen Euro in den Büchern stehen.

Anzeige

„Großstädtisches ist mit der Überarbeitung verloren gegangen“

Zeit ist Geld auf dem Immobilienmarkt – die Grundstückspreise sind in Dresden in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. In diesem Fall mit angenehmen Folgen für die Stadtkasse. Und für das Stadtbild? Der Projektentwickler wollte 2016 ein Mittelklasse Hotel auf dem damals noch kleineren Grundstück errichten. Die Pläne fanden später in der Gestaltungskommission durchaus Gefallen: Das Gebäude war mit sehr großzügigen Erdgeschossbereichen und hohen Fenstern geplant worden. „Ein sehr großstädtischer Entwurf“, lobte Jürg Sulzer, Vorsitzender des Gremiums.

Weitere DNN+ Artikel

Jetzt sollen zwei zusammengeschlossene Baukörper entstehen – das Hotel mit 200 Zimmern und ein Wohn- und Geschäftshaus mit 33 Wohnungen, Büros und gastronomischer Nutzung. Die Mischung macht Probleme: Auf der jüngsten Sitzung der Gestaltungskommission gab es wenig Beifall für die neuen Pläne. „Das Großstädtische ist mit der Überarbeitung verloren gegangen“, konstatierte Sulzer.

„Kleinkariert und kleinstädtisch“

Es handele sich um einen besonders wichtigen städtebaulichen Ort, erklärte der Schweizer Architekt. „Hier darf nicht so ein Gebäude entstehen, wie wir es vom Altmarkt kennen.“ Die Planer würden statt von fünf jetzt von sechs Geschossen ausgehen. „Das macht das Gebäude so kleinkariert, so kleinstädtisch“, findet Sulzer, seine Auffassung sei von der Gestaltungskommission geteilt worden. „Wir wollen keinen völlig austauschbaren Bau.“

Der Dresdner Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, die Entwürfe müssten jetzt weiterqualifiziert werden. Zwar gebe es eine Baugenehmigung für den aktuellen Sachstand. Doch die nutze dem Projektentwickler wenig, da ihm das Grundstück nicht gehöre. Der Stadtrat muss den Grundstücksverkauf beschließen. Und dürfte dabei nicht nur den Finanzbürgermeister fröhlich stimmen – sondern auch die Gestaltungskommission.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Baumann-Hartwig