Dresden

Manchmal enthalten Themen, die auf den ersten Blick vollkommen unproblematisch zu sein scheinen, unerwartetes Konfliktpotenzial. Stichwort neues Verwaltungsquartier auf dem Packhof-Gelände: Die Neubaupläne des Freistaats Sachsen waren lange Zeit unumstritten. Für 95 Millionen Euro soll auf der Wiese zwischen Haus der Presse und Herbert-Wehner-Haus ein Bürokomplex entstehen.

2025 soll der Neubau fertig sein

2025 soll der Neubau fertig sein und zunächst Landtagsabgeordnete und ihre Mitarbeiter beherbergen. Das Landtags-Hauptgebäude muss für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag saniert werden. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sollen Landesbehörden in das Verwaltungsquartier einziehen.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau des Stadtrats muss dem geänderten Bebauungsplan seine Zustimmung geben, doch das wird auf einmal zur Zitterpartie. Der Linke-Bauexperte Tilo Wirtz hat Bedenken gegen die geplante Höhe eines Gebäudeteils angemeldet. 29 Meter für das Eingangsbauwerk an der Kreuzung Devrientstraße/Kleine Packhofstraße seien deutlich zu viel, so der Linke-Stadtrat.

Landeskonservator kommt in den Bauausschuss

Die geplante Höhe störe die Blickbeziehungen vom Zwinger aus. Grünen-Baupolitiker Thomas Löser erweitert die Kritik von Wirtz auf den Blick von der Augustusbrücke in Richtung Landtag. Auch von hier aus würden Sichtbeziehungen gestört. Löser hat Landeskonservator Alf Furkert zur entscheidenden Ausschusssitzung am Mittwoch eingeladen. Furkert hatte sich in einer Stellungnahme höchst skeptisch zur geplanten Höhe geäußert.

Stadtplanungsamt sieht keine Probleme

Das Stadtplanungsamt hält die Bedenken für unbegründet und verweist auf zahlreiche höhere Gebäude in der Wilsdruffer Vorstadt wie den Erlweinspeicher, das Haus der Presse oder das Volkshaus. Der Neubau füge sich gut in diesen städtebaulichen Kontext ein.

Neumarkt-Wächter schauen ungläubig auf die Vorgänge

Am Dienstag hat sich die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) zu Wort gemeldet. „Wir schauen ungläubig auf diese Vorgänge“, erklärte GHND-Vorstandsvorsitzender Torsten Kulke. „Anscheinend ist dem Stadtplanungsamt immer noch nicht der Wert der Altstadt-Silhouette bewusst.“ Im Rahmenplan 703/1 sei eine maximale Bebauungshöhe für das Gebiet von 20 bis 23 Metern empfohlen worden. „Der Bürger sollte sich darauf verlassen können, das einmal Verhandeltes sowohl von der Politik als auch von der Verwaltung eingehalten wird“, so Kulke.

Büroquartier mit Wohnungen und Gastronomie beleben

Der Vorstandsvorsitzende fordert die Ausschussmitglieder auf, den Bebauungsplan abzulehnen und dem Freistaat zur Überarbeitung zurückzugeben. Die GHND empfiehlt, das Büroquartier um die Elemente Wohnen, Gastronomie, Einzelhandel und kulturelle Einrichtungen zu erweitern. „Der ursprüngliche Gedanke eines Kunstviertels in bester Innenstadtlage sollte nicht verloren gehen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig